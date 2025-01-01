В центре «Фобос» предупредили о начале магнитной бури

Слабая магнитная буря началась на Земле утром в среду, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что жителям некоторых регионов удалось даже запечатлеть северное сияние.
«С вечера вчерашнего дня (вторника) геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии и порадовало жителей некоторых регионов нашей страны полярными сияниями», — рассказал Леус в своем telegram-канале. Он отметил, что утром 1 января, в 7:58 по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг пяти единиц, что свидетельствует о начале слабой магнитной бури класса G1.
Михаил Леус также подчеркнул, что, согласно прогнозам, магнитная буря не будет нарастать и останется на слабом уровне. Предполагается, что активность бури утихнет не позднее полудня.
Ранее астрофизики РАН уже предупреждали о возможной сильной магнитной буре 1 января. По их словам, 30 декабря на Солнце были зафиксированы сильные вспышки. В ближайшее время магнитные бури ожидаются 5 и 10 января.
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