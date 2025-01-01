В центре «Фобос» предупредили о начале магнитной бури

Синоптик Леус: слабая магнитная буря началась на Земле утром 1 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Слабая магнитная буря началась 1 января
Слабая магнитная буря началась 1 января Фото:

Слабая магнитная буря началась на Земле утром в среду, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что жителям некоторых регионов удалось даже запечатлеть северное сияние.

«С вечера вчерашнего дня (вторника) геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии и порадовало жителей некоторых регионов нашей страны полярными сияниями», — рассказал Леус в своем telegram-канале. Он отметил, что утром 1 января, в 7:58 по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг пяти единиц, что свидетельствует о начале слабой магнитной бури класса G1.

Михаил Леус также подчеркнул, что, согласно прогнозам, магнитная буря не будет нарастать и останется на слабом уровне. Предполагается, что активность бури утихнет не позднее полудня.

Ранее астрофизики РАН уже предупреждали о возможной сильной магнитной буре 1 января. По их словам, 30 декабря на Солнце были зафиксированы сильные вспышки. В ближайшее время магнитные бури ожидаются 5 и 10 января. 

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Слабая магнитная буря началась на Земле утром в среду, как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что жителям некоторых регионов удалось даже запечатлеть северное сияние. «С вечера вчерашнего дня (вторника) геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии и порадовало жителей некоторых регионов нашей страны полярными сияниями», — рассказал Леус в своем telegram-канале. Он отметил, что утром 1 января, в 7:58 по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг пяти единиц, что свидетельствует о начале слабой магнитной бури класса G1. Михаил Леус также подчеркнул, что, согласно прогнозам, магнитная буря не будет нарастать и останется на слабом уровне. Предполагается, что активность бури утихнет не позднее полудня. Ранее астрофизики РАН уже предупреждали о возможной сильной магнитной буре 1 января. По их словам, 30 декабря на Солнце были зафиксированы сильные вспышки. В ближайшее время магнитные бури ожидаются 5 и 10 января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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