Первая магнитная буря в 2025 году: прогноз ученых на 1 января

Астрофизики РАН прогнозируют магнитную бурю 1 января
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К вечеру 1 января влияние магнитной бури прекратится
К вечеру 1 января влияние магнитной бури прекратится Фото:

В новогоднюю ночь может произойти сильная магнитная буря из-за мощных вспышек на Солнце, которые были зафиксированы днем ранее. Однако в первый день 2025 года ученые обещают снижение уровня активности. Публикуем прогноз для метеозависимых на 1 января.

Будет ли магнитная буря 1 января

Уровень геомагнитной активности 1 января достигнет пяти баллов, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Этот показатель чуть ниже, чем в предыдущий день. Однако высокий уровень сохранится в первой половине дня.

Ближе к вечеру по Кр-индексу геомагнитная активность постепенно снизится и достигнет отметки два. По данным специалистов, этот уровень соответствует спокойной магнитосфере. При таком уровне метеозависимые люди, как правило, не ощущают дискомфорта. Вероятность магнитной бури в этот день оценивается в 40%, сильного магнитного шторма — в 25%.

Влияние солнечных вспышек 

29 декабря на Солнце было зафиксировано 15 интенсивных вспышек, одна из которых относилась к наивысшему классу Х, как сообщает Институт прикладной геофизики. Предполагается, что выбросы солнечной массы достигнут Земли между 31 декабря и 1 января, вызвав умеренные магнитные бури.

Солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X — в зависимости от мощности излучения, причем мощность каждого последующего класса в десять раз превышает предыдущий. Вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. Такие явления способны оказывать воздействие на работу спутниковых связей и другие технологические системы.

Когда в январе ждать магнитные бури

В Институте космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики прогнозируется, что изменения в геомагнитной активности начнутся с 5 января. Ожидается, что до 10 января уровень активности достигнет четырех баллов по шкале Kр-индекса. При таком уровне активности возможны небольшие возмущения в магнитосфере Земли, которые могут привести к легкой усталости, головной боли или нарушениям сна у некоторых людей, чувствительных к погодным изменениям. Тем не менее, для большинства населения такой уровень не представляет серьезной опасности.

После 10 января предвидится стабилизация условий. В дни 11 и 12 января уровень геомагнитной активности понизится до трех баллов, что соответствует спокойной магнитосфере и зеленому уровню опасности.

Кто подвержен влиянию магнитных бурь

Магнитные бури особую тревогу могут вызывать у лиц, страдающих от стресса или имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. В период магнитных бурь у таких людей могут усиливаться симптомы, такие как головная боль, слабость и усталость. Однако зачастую эти проявления связаны не столько с воздействием магнитных бурь, сколько с общим состоянием здоровья человека и его способностью адаптироваться к изменяющимся условиям.

Как пережить магнитные бури в новогодние праздники

Пик магнитных бурь придется на 31 декабря, поэтому важно в этот день хорошо выспаться. Это прибавит сил и укрепит организм. Если вы тяжело переносите магнитные бури, ограничивайте себя в алкоголе за праздничным столом. Особое внимание следует уделять контролю артериального давления и строгому соблюдению предписанного лечения, а также установлению регулярного распорядка работы, питания и отдыха.

Важно заботиться об общем состоянии здоровья, поэтому обратите внимание на сбалансированное питание и поддержание достаточного уровня физической активности. В дни, когда наблюдается повышенная геомагнитная активность, следует избегать стрессовых ситуаций и излишних физических нагрузок. В такие периоды рекомендуется употреблять больше жидкости, иначе могут появиться головные боли и ощущение усталости.

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В новогоднюю ночь может произойти сильная магнитная буря из-за мощных вспышек на Солнце, которые были зафиксированы днем ранее. Однако в первый день 2025 года ученые обещают снижение уровня активности. Публикуем прогноз для метеозависимых на 1 января. Будет ли магнитная буря 1 января Уровень геомагнитной активности 1 января достигнет пяти баллов, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Этот показатель чуть ниже, чем в предыдущий день. Однако высокий уровень сохранится в первой половине дня. Ближе к вечеру по Кр-индексу геомагнитная активность постепенно снизится и достигнет отметки два. По данным специалистов, этот уровень соответствует спокойной магнитосфере. При таком уровне метеозависимые люди, как правило, не ощущают дискомфорта. Вероятность магнитной бури в этот день оценивается в 40%, сильного магнитного шторма — в 25%. Влияние солнечных вспышек  29 декабря на Солнце было зафиксировано 15 интенсивных вспышек, одна из которых относилась к наивысшему классу Х, как сообщает Институт прикладной геофизики. Предполагается, что выбросы солнечной массы достигнут Земли между 31 декабря и 1 января, вызвав умеренные магнитные бури. Солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X — в зависимости от мощности излучения, причем мощность каждого последующего класса в десять раз превышает предыдущий. Вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури. Такие явления способны оказывать воздействие на работу спутниковых связей и другие технологические системы. Когда в январе ждать магнитные бури В Институте космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики прогнозируется, что изменения в геомагнитной активности начнутся с 5 января. Ожидается, что до 10 января уровень активности достигнет четырех баллов по шкале Kр-индекса. При таком уровне активности возможны небольшие возмущения в магнитосфере Земли, которые могут привести к легкой усталости, головной боли или нарушениям сна у некоторых людей, чувствительных к погодным изменениям. Тем не менее, для большинства населения такой уровень не представляет серьезной опасности. После 10 января предвидится стабилизация условий. В дни 11 и 12 января уровень геомагнитной активности понизится до трех баллов, что соответствует спокойной магнитосфере и зеленому уровню опасности. Кто подвержен влиянию магнитных бурь Магнитные бури особую тревогу могут вызывать у лиц, страдающих от стресса или имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. В период магнитных бурь у таких людей могут усиливаться симптомы, такие как головная боль, слабость и усталость. Однако зачастую эти проявления связаны не столько с воздействием магнитных бурь, сколько с общим состоянием здоровья человека и его способностью адаптироваться к изменяющимся условиям. Как пережить магнитные бури в новогодние праздники Пик магнитных бурь придется на 31 декабря, поэтому важно в этот день хорошо выспаться. Это прибавит сил и укрепит организм. Если вы тяжело переносите магнитные бури, ограничивайте себя в алкоголе за праздничным столом. Особое внимание следует уделять контролю артериального давления и строгому соблюдению предписанного лечения, а также установлению регулярного распорядка работы, питания и отдыха. Важно заботиться об общем состоянии здоровья, поэтому обратите внимание на сбалансированное питание и поддержание достаточного уровня физической активности. В дни, когда наблюдается повышенная геомагнитная активность, следует избегать стрессовых ситуаций и излишних физических нагрузок. В такие периоды рекомендуется употреблять больше жидкости, иначе могут появиться головные боли и ощущение усталости.
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