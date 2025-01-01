Бывший муж Собчак в новогоднюю ночь показал новую возлюбленную

Новой возлюбленной бывшего мужа Собчак Максима Виторгана стала Анна Короткова
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Виторган рассказал о новой избраннице
Виторган рассказал о новой избраннице Фото:

В ночь на Новый год 52-летний актер Максим Виторган представил свою избранницу публике, ею стала длинноногая красавица Анна Короткова. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.

«За секунду до первого удара Нового года… Хорошо, что ты нашлась», — написал актер. Пост опубликован в его соцсетях, его слова передает StarHit.

Короткова в ответ также посвятила несколько слов артисту, опубликовав сообщение в соцсетях. Она сказала, что не устанет благодарить ушедший год за то, что в нем произошло. В комментариях поклонники поздравляют новую пару, желая счастья и гармонии.

Ранее у Виторгана был брак с телеведущей Ксенией Собчак. У бывших супругов есть общий сын — Платон. Отмечается, что пара рассталась на позитивной ноте, сохранив хорошие отношения. Об этом писал «Ридус».

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В ночь на Новый год 52-летний актер Максим Виторган представил свою избранницу публике, ею стала длинноногая красавица Анна Короткова. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях. «За секунду до первого удара Нового года… Хорошо, что ты нашлась», — написал актер. Пост опубликован в его соцсетях, его слова передает StarHit. Короткова в ответ также посвятила несколько слов артисту, опубликовав сообщение в соцсетях. Она сказала, что не устанет благодарить ушедший год за то, что в нем произошло. В комментариях поклонники поздравляют новую пару, желая счастья и гармонии. Ранее у Виторгана был брак с телеведущей Ксенией Собчак. У бывших супругов есть общий сын — Платон. Отмечается, что пара рассталась на позитивной ноте, сохранив хорошие отношения. Об этом писал «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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