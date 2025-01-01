Бывший муж Собчак в новогоднюю ночь показал новую возлюбленную

В ночь на Новый год 52-летний актер Максим Виторган представил свою избранницу публике, ею стала длинноногая красавица Анна Короткова. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.
«За секунду до первого удара Нового года… Хорошо, что ты нашлась», — написал актер. Пост опубликован в его соцсетях, его слова передает StarHit.
Короткова в ответ также посвятила несколько слов артисту, опубликовав сообщение в соцсетях. Она сказала, что не устанет благодарить ушедший год за то, что в нем произошло. В комментариях поклонники поздравляют новую пару, желая счастья и гармонии.
Ранее у Виторгана был брак с телеведущей Ксенией Собчак. У бывших супругов есть общий сын — Платон. Отмечается, что пара рассталась на позитивной ноте, сохранив хорошие отношения. Об этом писал «Ридус».
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