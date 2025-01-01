В Петербурге с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Петербурге увеличили стоимость проезда на общественном транспорте
В Петербурге увеличили стоимость проезда на общественном транспорте Фото:

С 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге произошло увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. По данным СМИ, среднее повышение тарифов составило 15%.

«Стоимость поездки по карте „Подорожник“ в наземном транспорте с этого дня составляет 51 рубль, в метро — 56 рублей», — передает газета «Коммерсант». При этом разовая «гостевая» поездка в метро подорожала с 70 до 81 рубля, а в наземном транспорте — до 75.

Также были скорректированы тарифы по опции «60 минут», где стоимость первой поездки увеличена до 51 рубля. За вторую поездку теперь необходимо заплатить 12 рублей, а последующие поездки в течение часа останутся бесплатными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге произошло увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. По данным СМИ, среднее повышение тарифов составило 15%. «Стоимость поездки по карте „Подорожник“ в наземном транспорте с этого дня составляет 51 рубль, в метро — 56 рублей», — передает газета «Коммерсант». При этом разовая «гостевая» поездка в метро подорожала с 70 до 81 рубля, а в наземном транспорте — до 75. Также были скорректированы тарифы по опции «60 минут», где стоимость первой поездки увеличена до 51 рубля. За вторую поездку теперь необходимо заплатить 12 рублей, а последующие поездки в течение часа останутся бесплатными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...