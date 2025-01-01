В Петербурге с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте

С 1 января 2025 года в Санкт-Петербурге произошло увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. По данным СМИ, среднее повышение тарифов составило 15%.
«Стоимость поездки по карте „Подорожник“ в наземном транспорте с этого дня составляет 51 рубль, в метро — 56 рублей», — передает газета «Коммерсант». При этом разовая «гостевая» поездка в метро подорожала с 70 до 81 рубля, а в наземном транспорте — до 75.
Также были скорректированы тарифы по опции «60 минут», где стоимость первой поездки увеличена до 51 рубля. За вторую поездку теперь необходимо заплатить 12 рублей, а последующие поездки в течение часа останутся бесплатными.
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