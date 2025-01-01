ФБР квалифицировало ЧП в Новом Орлеане как теракт

Инцидент в Новом Орлеане с наездом на пешеходов и стрельбой квалифицирован как теракт. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований (ФБР).
«Водитель мертв, власти расследуют инцидент как акт терроризма», — передает Washington Post. Газета ссылается на заявление ФБР.
1 января в Новом Орлеане, штат Луизиана, водитель пикапа врезался в толпу на улице Бурбон-стрит и открыл стрельбу. В результате теракта убиты 10 человек. На месте преступления были найдены самодельные взрывные устройства.
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