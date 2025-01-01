ФБР квалифицировало ЧП в Новом Орлеане как теракт

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Правоохранители США назвали инцидент в Новом Орлеане терактом
Правоохранители США назвали инцидент в Новом Орлеане терактом Фото:

Инцидент в Новом Орлеане с наездом на пешеходов и стрельбой квалифицирован как теракт. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований (ФБР).

«Водитель мертв, власти расследуют инцидент как акт терроризма», — передает Washington Post. Газета ссылается на заявление ФБР.

1 января в Новом Орлеане, штат Луизиана, водитель пикапа врезался в толпу на улице Бурбон-стрит и открыл стрельбу. В результате теракта убиты 10 человек. На месте преступления были найдены самодельные взрывные устройства.

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Инцидент в Новом Орлеане с наездом на пешеходов и стрельбой квалифицирован как теракт. Об этом сообщили в Федеральном бюро расследований (ФБР). «Водитель мертв, власти расследуют инцидент как акт терроризма», — передает Washington Post. Газета ссылается на заявление ФБР. 1 января в Новом Орлеане, штат Луизиана, водитель пикапа врезался в толпу на улице Бурбон-стрит и открыл стрельбу. В результате теракта убиты 10 человек. На месте преступления были найдены самодельные взрывные устройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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