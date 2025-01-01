Десять человек погибли при наезде грузовика в Новом Орлеане: что известно о теракте

В Новом Орлеане, США, водитель грузовика врезался в скопление людей на улице Бурбон-стрит, а затем начал стрелять по пострадавшим. По данным телеканала ABC News, в результате этого нападения погибли как минимум 10 человек. На месте происшествия были обнаружены самодельные взрывные устройства. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Комментарий ФБР и местной полиции
По информации местной полиции и городских властей, все началось, когда белый пикап врезался в толпу. Позже из машины вышел стрелок и открыл огонь по мирным гражданам. В результате атаки погибли не менее 10 человек, а около 30 получили ранения. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл охарактеризовала происшествие как «террористическую атаку».
Представитель ФБР в эфире Fox News сообщил о находке самодельных взрывных устройств на месте трагедии в Новом Орлеане. Местные службы активно работают над проверкой их пригодности и призывают граждан избегать района Бурбон-стрит, где на данный момент продолжается расследование.
Реакция властей
Суперинтендант полиции Энн Киркпатрик выразила мнение, что действия водителя были направлены на максимальное число жертв. После наезда на толпу, он также произвел выстрелы в сторону полицейских.
Губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри заявил, что его семья молится за жертв и спасателей. Он подчеркнул, что это был ужасный акт насилия.
Предупреждения перед праздниками
Федеральные правоохранительные органы и разведка предупреждали о возможности подобных атак, особенно после недавнего нападения на рождественскую ярмарку в Германии. Там в результате происшествия пострадали более 200 человек. Об этом писал «Ридус».
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