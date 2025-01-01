Власти Приднестровья обвинили официальный Кишинев в том, что регион остался без российского газа

Приостановка подачи газа в Приднестровье случилась из-за того, что Молдавия не рассчиталась с долгом перед «Газпромом». Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.
«„Газпром“ направил „Молдовагазу“ фактически претензию по историческим долговым обязательствам... и прекратил подачу газа в Молдавию и Приднестровье», — сказал Красносельский на заседании оперативного штаба по преодолению энергетического кризиса. Трансляцию вел телеканал «Первый Приднестровский».
По его словам, Кишинев отказался от переговоров по урегулированию задолженности. При этом президент призвал не зацикливаться на причинно-следственных связях, а решать возникающие проблемы.
Министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник в ходе заседания сообщил о прекращении теплоснабжения 131 школы, 147 детских садов и 130 зданий государственных учреждений. Он также отметил, что запасов газа будет достаточно для поддержания работы критически важных объектов до 20 января в южных районах и до 10 января в северных районах региона.
В Приднестровье с 1 января 2025 года было прекращено централизованное теплоснабжение в результате остановки поставок газа из России в Молдову. Исключение сделано только для медицинских учреждений, которые продолжают получать отопление и горячую воду.
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