Приднестровье осталось без отопления после прекращения транзита газа из РФ

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В Приднестровье 1 января отключили централизованное отопление
В Приднестровье 1 января отключили централизованное отопление Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В Приднестровье произошло отключение централизованного отопления после того, как были приостановлены поставки российского газа в Молдову. Это мероприятие затронуло не только жилые дома, но и различные государственные и частные учреждения.

«С 7:00 (08:00 мск) часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности», — говорится в сообщении компании «Тирастеплоэнерго». Его приводит telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. 

Исключение составили лишь медицинские учреждения, которые продолжат получать тепло и горячую воду. Это решение было принято после прекращения транзита российского газа.

Ранее компания «Газпром» сообщила «Молдовагазу» о прекращении газоснабжения Республики Молдова из-за непогашенной задолженности, передает RT. Депутат Приднестровья Андрей Сафонов отметил, что Молдова должна России за газ 8,6 миллионов долларов, что в 100 раз меньше общепризнанной суммы.

С началом нового года прекратилось действие договора между Россией и Украиной о транзите газа. Власти Киева объявили, что не планируют продлевать соглашение. В связи с риском возникновения энергетического кризиса из-за остановки поставок российского газа, в Молдавии и Приднестровье был объявлен режим чрезвычайного положения.

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В Приднестровье произошло отключение централизованного отопления после того, как были приостановлены поставки российского газа в Молдову. Это мероприятие затронуло не только жилые дома, но и различные государственные и частные учреждения. «С 7:00 (08:00 мск) часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности», — говорится в сообщении компании «Тирастеплоэнерго». Его приводит telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.  Исключение составили лишь медицинские учреждения, которые продолжат получать тепло и горячую воду. Это решение было принято после прекращения транзита российского газа. Ранее компания «Газпром» сообщила «Молдовагазу» о прекращении газоснабжения Республики Молдова из-за непогашенной задолженности, передает RT. Депутат Приднестровья Андрей Сафонов отметил, что Молдова должна России за газ 8,6 миллионов долларов, что в 100 раз меньше общепризнанной суммы. С началом нового года прекратилось действие договора между Россией и Украиной о транзите газа. Власти Киева объявили, что не планируют продлевать соглашение. В связи с риском возникновения энергетического кризиса из-за остановки поставок российского газа, в Молдавии и Приднестровье был объявлен режим чрезвычайного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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