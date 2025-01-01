Приднестровье осталось без отопления после прекращения транзита газа из РФ

В Приднестровье произошло отключение централизованного отопления после того, как были приостановлены поставки российского газа в Молдову. Это мероприятие затронуло не только жилые дома, но и различные государственные и частные учреждения.
«С 7:00 (08:00 мск) часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности», — говорится в сообщении компании «Тирастеплоэнерго». Его приводит telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Исключение составили лишь медицинские учреждения, которые продолжат получать тепло и горячую воду. Это решение было принято после прекращения транзита российского газа.
Ранее компания «Газпром» сообщила «Молдовагазу» о прекращении газоснабжения Республики Молдова из-за непогашенной задолженности, передает RT. Депутат Приднестровья Андрей Сафонов отметил, что Молдова должна России за газ 8,6 миллионов долларов, что в 100 раз меньше общепризнанной суммы.
С началом нового года прекратилось действие договора между Россией и Украиной о транзите газа. Власти Киева объявили, что не планируют продлевать соглашение. В связи с риском возникновения энергетического кризиса из-за остановки поставок российского газа, в Молдавии и Приднестровье был объявлен режим чрезвычайного положения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.