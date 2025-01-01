Овечкин нецензурно прокомментировал победу над «Бостоном» в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нецензурно описал победу над «Бостон Брюинз» в рамках регулярки НХЛ. Команда россиянина выиграла со счетом 3:1, сообщает «Чемпионат».
«Мужики, все з****сь [отлично- прим. URA.RU]. Выиграли „Бостон“. Сейчас едем домой праздновать Новый год»,- сказал Овечкин.
Российский нападающий не отметился голами и передачами в этом матче. Всего в нынешнем сезоне российский суперфорвард провёл 21 матч и набрал 27 (17+10) очков.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 29 декабря 2024 года российский хоккеист Александр Овечкин забил гол в своем первом матче за полтора месяца. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 40 и более заброшенными шайбами. Подробнее о возвращении великого ветерана, о заброшенной шайбе, новом рекорде и статистике — в материале URA.RU.
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