«Возрождение» Овечкина: ветеран забил в первом матче после травмы и установил новый рекорд

В ночь на 29 декабря 2024 года российский хоккеист Александр Овечкин блестяще вернулся на лед после травмы, забив гол в своем первом матче за полтора месяца. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не только помог своей команде одержать победу над «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 5:2, но и установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 40 и более заброшенными шайбами. Подробнее о возвращении великого ветерана, о заброшенной шайбе, новом рекорде и статистике — в материале URA.RU.
Травма и восстановление Овечкина
Овечкин пропустил 16 матчей «Вашингтона» из-за перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября в игре против «Юты». Эта травма застала Александра на пике формы — в первых 18 встречах сезона он успел забросить 15 шайб и возглавлял гонку снайперов лиги.
Восстановление 39-летнего форварда заняло чуть более пяти недель. В начале декабря он приступил к индивидуальным тренировкам на льду, затем постепенно увеличивал нагрузки, занимаясь по специальной программе. К полноценной работе в общей группе Овечкин вернулся только на прошлой неделе, когда наконец смог избавиться от защитного нетравматичного свитера.
Гол Овечкина в первой же игре
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери на неделе заявлял, что ждет Овечкина в составе сразу после рождественской паузы, ориентируясь на 28 декабря. Однако в итоге Александр дебютировал днем позже в выездном матче против «Торонто».
Овечкин начал встречу в привычном первом звене с Диланом Строумом и Алексеем Протасом. Специально для капитана тренерский штаб ограничил его игровое время, давая возможность постепенно набрать оптимальные кондиции. Россиянина в этом матче сильно не нагружали, он играл ограниченное время. Шансов отличиться у него было немного, но своего «Ови» все-таки добился.
На 57-й минуте при счете 4:2 в пользу гостей, хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока в попытке спасти игру. Овечкин умело воспользовался моментом и поразил пустые ворота «Торонто», установив окончательный счет — 5:2. Победная шайба стала для него 869-й в карьере.
Новый рекорд НХЛ от Овечкина
Помимо результативного возвращения на лед, Александр Овечкин успел обновить еще одно персональное достижение. Гол в ворота «Торонто» стал для российской суперзвезды уже 40-м в 2024 календарном году.
Это позволило Овечкину стать единоличным лидером в истории НХЛ по количеству сезонов с 40 и более заброшенными шайбами. Теперь на счету Александра таких сезонов 14. Ранее он делил рекорд со знаменитым Бреттом Халлом, у которого было 13 подобных лет в карьере.
Погоня за Гретцки продолжается
Возвращение Овечкина на лед — не только большое событие само по себе, но и важный шаг в его погоне за величайшим снайперским рекордом НХЛ. Исторический результат канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы) все еще остается непокоренным, но Александр неумолимо к нему приближается.
В активе Овечкина после матча с «Торонто» стало 869 голов в регулярных чемпионатах — до абсолютного рекорда остается всего 25 точных бросков. Учитывая фантастическую результативность россиянина по ходу нынешнего сезона (16 шайб в 19 играх), есть все шансы, что заветная планка будет покорена уже в этом чемпионате.
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