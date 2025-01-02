Минобороны РФ сообщило о тысячах ударов по военным целям на Украине

Россия нанесла за год более 1,5 тысяч ударов по военным целям на Украине
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Более 1,5 тысяч ударов совершено по военным объектам Украины
Более 1,5 тысяч ударов совершено по военным объектам Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За минувший год российские войска нанесли более 1,5 тысяч ударов по военным целям на Украине. Информацию об этом предоставили в Минобороны РФ. 

«Войска России нанесли более 1,5 тысяч ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году», — сообщили в оборонном ведомстве. Заявление цитирует ТАСС. 

Ранее в ведомстве отметили, что в 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО, а так же на территории Курской области. Наиболее значительные успехи были достигнуты в мае и сентябре, а в декабре было освобождено более 30 населенных пунктов, включая Ильинку и Петровку в ДНР.

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За минувший год российские войска нанесли более 1,5 тысяч ударов по военным целям на Украине. Информацию об этом предоставили в Минобороны РФ.  «Войска России нанесли более 1,5 тысяч ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году», — сообщили в оборонном ведомстве. Заявление цитирует ТАСС.  Ранее в ведомстве отметили, что в 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО, а так же на территории Курской области. Наиболее значительные успехи были достигнуты в мае и сентябре, а в декабре было освобождено более 30 населенных пунктов, включая Ильинку и Петровку в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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