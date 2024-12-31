ВС РФ освободили 214 населенных пунктов за год

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В декабре ВС РФ освободили 30 населенных пунктов, заявили в Минобороны РФ
В декабре ВС РФ освободили 30 населенных пунктов, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в 2024 году в зоне СВО, а также на территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области», — передает данные Минобороны РИА Новости. Там добавили, что основные достижения включают освобождение Авдеевки, Угледара и Селидово. Над 157 населенными пунктами был установлен контроль в Донецкой Народной Республике.

В течение года российские войска последовательно освобождали населенные пункты. Наиболее значительные успехи были достигнуты в мае и сентябре, а в декабре было освобождено более 30 населенных пунктов, включая Ильинку и Петровку в ДНР, заключили в Минобороны.

По итогам 2024 года российские войска увеличили контролируемую территорию на 4,5 тысячи квадратных километров, что изменило обстановку на фронте. Осенью ВС РФ освободили 88 населенных пунктов, передает 360.ru.

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ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в 2024 году в зоне СВО, а также на территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области», — передает данные Минобороны РИА Новости. Там добавили, что основные достижения включают освобождение Авдеевки, Угледара и Селидово. Над 157 населенными пунктами был установлен контроль в Донецкой Народной Республике. В течение года российские войска последовательно освобождали населенные пункты. Наиболее значительные успехи были достигнуты в мае и сентябре, а в декабре было освобождено более 30 населенных пунктов, включая Ильинку и Петровку в ДНР, заключили в Минобороны. По итогам 2024 года российские войска увеличили контролируемую территорию на 4,5 тысячи квадратных километров, что изменило обстановку на фронте. Осенью ВС РФ освободили 88 населенных пунктов, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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