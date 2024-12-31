ВС РФ освободили 214 населенных пунктов за год

ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в 2024 году в зоне СВО, а также на территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области», — передает данные Минобороны РИА Новости. Там добавили, что основные достижения включают освобождение Авдеевки, Угледара и Селидово. Над 157 населенными пунктами был установлен контроль в Донецкой Народной Республике.
В течение года российские войска последовательно освобождали населенные пункты. Наиболее значительные успехи были достигнуты в мае и сентябре, а в декабре было освобождено более 30 населенных пунктов, включая Ильинку и Петровку в ДНР, заключили в Минобороны.
По итогам 2024 года российские войска увеличили контролируемую территорию на 4,5 тысячи квадратных километров, что изменило обстановку на фронте. Осенью ВС РФ освободили 88 населенных пунктов, передает 360.ru.
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