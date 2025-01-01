01 января 2025

В Пермском крае два человека травмировались от пиротехники

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС призывает аккуратно обращаться с пиротехникой
МЧС призывает аккуратно обращаться с пиротехникой Фото:

В Пермском крае два человека травмировались от пиротехники, сообщает МЧС России в своем telegram-канале. 

«В поселке Суксун один из залпов попал на одежду 10-месячного малыша. Родители сняли с ребенка задымившийся комбинезон, но одежда была уже прожжена насквозь . Мальчик госпитализирован с ожогами. В городе Березники фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего юноши. Ему оказана помощь», — уточнили в ведомстве. 

МЧС России напоминает о том, что покупать пиротехнику нужно только в лицензированных местах, внимательно изучать инструкцию, не запускать с рук и не направлять в сторону людей и строений.

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В Пермском крае два человека травмировались от пиротехники, сообщает МЧС России в своем telegram-канале.  «В поселке Суксун один из залпов попал на одежду 10-месячного малыша. Родители сняли с ребенка задымившийся комбинезон, но одежда была уже прожжена насквозь . Мальчик госпитализирован с ожогами. В городе Березники фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего юноши. Ему оказана помощь», — уточнили в ведомстве.  МЧС России напоминает о том, что покупать пиротехнику нужно только в лицензированных местах, внимательно изучать инструкцию, не запускать с рук и не направлять в сторону людей и строений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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