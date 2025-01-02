02 января 2025
01 января 2025

В ХМАО за 10 миллионов рублей продают мяч с автографами игроков «Зенита». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продается мяч с автографами победителей кубка РПЛ 2024
В ХМАО продается мяч с автографами победителей кубка РПЛ 2024 Фото:

Житель ХМАО выставил на продажу футбольный мяч, на котором расписались игроки команды «Зенит». Там стоят автографы спортсменов, вошедших в состав победителей кубка РПЛ 2024. Стоимость такой покупки составит 10 миллионов рублей.

«Футбольный мяч с автографами победителей кубка РПЛ 2024 „ЗЕНИТ“… Цена: 10 000 000 рублей», — написано в карточке товара на Avito.

Сам владелец выиграл мяч на розыгрыше призов с Суперфинала в июне 2024 года. Этот конкурс проводил Fonbet.

В Сургуте (ХМАО) эксклюзивный внедорожник Lamborghini Urus Performante 2023 года выпуска является самым дорогим продаваемым автомобилем. Его цена согласно объявлению на портале Avto.ru, составляет 45,5 миллиона рублей.

В ХМАО продают мяч с автографами игроков «Зенита»
В ХМАО продают мяч с автографами игроков «Зенита»
Фото:

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Житель ХМАО выставил на продажу футбольный мяч, на котором расписались игроки команды «Зенит». Там стоят автографы спортсменов, вошедших в состав победителей кубка РПЛ 2024. Стоимость такой покупки составит 10 миллионов рублей. «Футбольный мяч с автографами победителей кубка РПЛ 2024 „ЗЕНИТ“… Цена: 10 000 000 рублей», — написано в карточке товара на Avito. Сам владелец выиграл мяч на розыгрыше призов с Суперфинала в июне 2024 года. Этот конкурс проводил Fonbet. В Сургуте (ХМАО) эксклюзивный внедорожник Lamborghini Urus Performante 2023 года выпуска является самым дорогим продаваемым автомобилем. Его цена согласно объявлению на портале Avto.ru, составляет 45,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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