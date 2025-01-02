Житель ХМАО выставил на продажу футбольный мяч, на котором расписались игроки команды «Зенит». Там стоят автографы спортсменов, вошедших в состав победителей кубка РПЛ 2024. Стоимость такой покупки составит 10 миллионов рублей.
«Футбольный мяч с автографами победителей кубка РПЛ 2024 „ЗЕНИТ“… Цена: 10 000 000 рублей», — написано в карточке товара на Avito.
Сам владелец выиграл мяч на розыгрыше призов с Суперфинала в июне 2024 года. Этот конкурс проводил Fonbet.
В Сургуте (ХМАО) эксклюзивный внедорожник Lamborghini Urus Performante 2023 года выпуска является самым дорогим продаваемым автомобилем. Его цена согласно объявлению на портале Avto.ru, составляет 45,5 миллиона рублей.
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