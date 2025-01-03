После того, как Украина будет капитулирована, ее ныне действующего президента Владимира Зеленского ждет линчевание. Таким мнением поделился политолог из США Гилберт Доктороу.
«Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского <...> ясно дали понять, что его линчуют», — заявил Доктороу в эфире Judging Freedom. Эксперт считает, что как только президент Украины узнает о капитуляции, он попытается улететь из страны.
По словам политолога, Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся не в состоянии защитить себя. Тогда, в конечном результате «будет капитуляция», заключил Доктороу.
Президент Украины четко объяснил свое отношение к перспективе второго срока. Действующий глава Украины заявил, что это «не является для него приоритетной целью» в текущей ситуации. При этом он не стал скрывать, что его политическое будущее будет зависеть от того, как Украина выйдет из противостояния с Россией.
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