«Зеленского линчуют»: американский политолог рассказал, чем закончится СВО

Политолог Доктороу: люди Зеленского дали понять, что его линчуют
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После капитуляции Украины Зеленского ждет линчевание, считает политолог Доктороу
После капитуляции Украины Зеленского ждет линчевание, считает политолог Доктороу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После того, как Украина будет капитулирована, ее ныне действующего президента Владимира Зеленского ждет линчевание. Таким мнением поделился политолог из США Гилберт Доктороу.

«Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского <...> ясно дали понять, что его линчуют», — заявил Доктороу в эфире Judging Freedom. Эксперт считает, что как только президент Украины узнает о капитуляции, он попытается улететь из страны. 

По словам политолога, Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся не в состоянии защитить себя. Тогда, в конечном результате «будет капитуляция», заключил Доктороу. 

Президент Украины четко объяснил свое отношение к перспективе второго срока. Действующий глава Украины заявил, что это «не является для него приоритетной целью» в текущей ситуации. При этом он не стал скрывать, что его политическое будущее будет зависеть от того, как Украина выйдет из противостояния с Россией.

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После того, как Украина будет капитулирована, ее ныне действующего президента Владимира Зеленского ждет линчевание. Таким мнением поделился политолог из США Гилберт Доктороу. «Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского <...> ясно дали понять, что его линчуют», — заявил Доктороу в эфире Judging Freedom. Эксперт считает, что как только президент Украины узнает о капитуляции, он попытается улететь из страны.  По словам политолога, Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся не в состоянии защитить себя. Тогда, в конечном результате «будет капитуляция», заключил Доктороу.  Президент Украины четко объяснил свое отношение к перспективе второго срока. Действующий глава Украины заявил, что это «не является для него приоритетной целью» в текущей ситуации. При этом он не стал скрывать, что его политическое будущее будет зависеть от того, как Украина выйдет из противостояния с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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