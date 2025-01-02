Зеленский раскрыл планы на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что второй президентский срок не является для него целью. Об этом киевский лидер рассказал в эфире телемарафона.
«Не знаю, как закончится этот конфликт. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Сегодня для меня это не является целью», — сказал Зеленский.
На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Ситуация обострилась в связи с действующим с 24 февраля 2022 года военным положением, которое продлевается Верховной Радой каждые три месяца.
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