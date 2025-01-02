02 января 2025

Зеленский раскрыл планы на второй президентский срок

Зеленский: второй президентский срок не является моей целью
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский будет принимать решение после окончание СВО
Зеленский будет принимать решение после окончание СВО Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что второй президентский срок не является для него целью. Об этом киевский лидер рассказал в эфире телемарафона.

«Не знаю, как закончится этот конфликт. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Сегодня для меня это не является целью», — сказал Зеленский.

На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Ситуация обострилась в связи с действующим с 24 февраля 2022 года военным положением, которое продлевается Верховной Радой каждые три месяца.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что второй президентский срок не является для него целью. Об этом киевский лидер рассказал в эфире телемарафона. «Не знаю, как закончится этот конфликт. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Сегодня для меня это не является целью», — сказал Зеленский. На Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, однако они так и не были назначены. Ситуация обострилась в связи с действующим с 24 февраля 2022 года военным положением, которое продлевается Верховной Радой каждые три месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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