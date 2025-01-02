Челябинский «Трактор» начал год с поражения от «Амура»

03 января 2025 в 18:23 Размер текста - 17 +

Первая игра 2025 года закончилась поражением «черно-белых» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская хоккейная команда «Трактор» проиграла хабаровскому «Амуру» в первой игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2025 года со счетом 2:3. Матч прошел 3 января на Арене «Трактор» в Челябинске. «Амур» отыгрался за прошлую игру. Шли ровно, но в овертайме нашим забили третий гол», — рассказал болельщик «Трактора». Игра стартовала в 16:00 по уральскому времени. Ранее команды встречались в Хабаровске в ноябре. Тогда челябинцы сумели победить со счетом 4:3, хотя в ходе игры счет был не в их пользу. Болельщики отметили, что «черно-белые» одержали волевую победу над аутсайдером турнирной таблицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская хоккейная команда «Трактор» проиграла хабаровскому «Амуру» в первой игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2025 года со счетом 2:3. Матч прошел 3 января на Арене «Трактор» в Челябинске. «Амур» отыгрался за прошлую игру. Шли ровно, но в овертайме нашим забили третий гол», — рассказал болельщик «Трактора». Игра стартовала в 16:00 по уральскому времени. Ранее команды встречались в Хабаровске в ноябре. Тогда челябинцы сумели победить со счетом 4:3, хотя в ходе игры счет был не в их пользу. Болельщики отметили, что «черно-белые» одержали волевую победу над аутсайдером турнирной таблицы.