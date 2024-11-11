Челябинский «Трактор» одержал волевую победу над аутсайдером КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 11 ноября одержал волевую победу со счетом 3:4 над хабаровским «Амуром», замыкающим турнирную таблицу КХЛ.
«Трактор» по ходу игры уступал в счете. Однако челябинцы нашли в себе силы, чтобы переломить ход неблагоприятно складывавшейся для них встречи», — сообщает корреспондент URA.RU.
Шайбу на второй минуте игры забросил нападающий хабаровчан Александр Гальченюк. Затем «черно-белые» отквитали один гол усилиями Никиты Тертышного, в одиночку обыгравшего едва ли не всю пятерку хабаровчан.
Во втором периоде «Трактор» вышел вперед — с передачи Максима Шабанова гол забил Александр Кадейкин. Однако еще через две минуты в большинстве «Амур» счет сравнял, и снова отличился Александр Гальченюк. В самом начале третьего периода трактористам снова удалось выйти вперед — шайбу в большинстве забросил Семен Дер-Аргучинцев.
За две минуты до конца игры «Амур» снял вратаря. Андрей Светлаков забил четвертую шайбу «Трактора» в пустые ворота хабаровчан. Однако на этом игра не завершилась. За две секунды до финальной сирены «Амуру» удалось отквитать одну шайбу. Забил Вячеслав Грецкий. В счастью для челябинцев, больше ничего сделать «Амур» не успел. Игра завершилась со счетом 3:4.
«Трактор» остается лидером Восточной конференции КХЛ. После 25 игр команда набрала 37 очков. «Амур» с 13 очками после 26 игр остается на последнем месте в таблице.
Следующую игру «Трактор» сыграет в Магнитогорске 13 ноября. После этого челябинцы дома будут принимать московское «Динамо» (17 ноября), ЦСКА (21 ноября) и «Кульлунь» (23 ноября).
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