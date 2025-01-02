В Челябинске полностью закроют ледовый городок

Из-за потепления ледовый городок будет закрыт с 4 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за потепления с утра 4 января будет полностью закрыт для посещения ледовый городок на площади Революции. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Челябинска.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей с 4 января ледовый городок „Остров сокровищ“ на площади Революции будет закрыт. Дата открытия ледового городка „Остров сокровищ“ будет сообщена дополнительно», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Сегодня городок продолжает работу до 23:00, так что у всех челябинцев и гостей города еще есть возможность полюбоваться на ледяные скульптуры. Днем 3 января челябинцев предупредили, что из-за теплой погоды закрыты ледяные горки.