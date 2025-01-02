02 января 2025

В Челябинске полностью закроют ледовый городок

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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок, скульптура, жираф
Из-за потепления ледовый городок будет закрыт с 4 января Фото:

В Челябинске из-за потепления с утра 4 января будет полностью закрыт для посещения ледовый городок на площади Революции. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Челябинска.

«В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей с 4 января ледовый городок „Остров сокровищ“ на площади Революции будет закрыт. Дата открытия ледового городка „Остров сокровищ“ будет сообщена дополнительно», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Сегодня городок продолжает работу до 23:00, так что у всех челябинцев и гостей города еще есть возможность полюбоваться на ледяные скульптуры. Днем 3 января челябинцев предупредили, что из-за теплой погоды закрыты ледяные горки.

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В Челябинске из-за потепления с утра 4 января будет полностью закрыт для посещения ледовый городок на площади Революции. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Челябинска. «В связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей с 4 января ледовый городок „Остров сокровищ“ на площади Революции будет закрыт. Дата открытия ледового городка „Остров сокровищ“ будет сообщена дополнительно», — уточнили в пресс-службе мэрии. Сегодня городок продолжает работу до 23:00, так что у всех челябинцев и гостей города еще есть возможность полюбоваться на ледяные скульптуры. Днем 3 января челябинцев предупредили, что из-за теплой погоды закрыты ледяные горки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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