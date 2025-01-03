03 января 2025
02 января 2025

Разруху в курганском ДК прикрыли ковровой дорожкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДК нуждается в ремонте
ДК нуждается в ремонте Фото:

В Доме культуры села Нижнетобольного (Белозерский округ, Курганская область) на празднике решили закрыть ковровой дорожкой разрушенное крыльцо. Об этом сообщили местные жители.

«На состояние ДК в Нижнетобольном без слез смотреть нельзя. Мебель старая, крыльцо разваливается и его застилают дорожкой на празднике. В каком веке мы живем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ИС «Белозерское». К посту прикреплено фото из сельского клуба.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Белозерского округа по теме публикации. Ответ ожидается. 

Праздник проводят на разрушенном крыльце ДК
Праздник проводят на разрушенном крыльце ДК
Фото:

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В Доме культуры села Нижнетобольного (Белозерский округ, Курганская область) на празднике решили закрыть ковровой дорожкой разрушенное крыльцо. Об этом сообщили местные жители. «На состояние ДК в Нижнетобольном без слез смотреть нельзя. Мебель старая, крыльцо разваливается и его застилают дорожкой на празднике. В каком веке мы живем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ИС «Белозерское». К посту прикреплено фото из сельского клуба. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Белозерского округа по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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