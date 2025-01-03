ДК нуждается в ремонте
В Доме культуры села Нижнетобольного (Белозерский округ, Курганская область) на празднике решили закрыть ковровой дорожкой разрушенное крыльцо. Об этом сообщили местные жители.
«На состояние ДК в Нижнетобольном без слез смотреть нельзя. Мебель старая, крыльцо разваливается и его застилают дорожкой на празднике. В каком веке мы живем», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ИС «Белозерское». К посту прикреплено фото из сельского клуба.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Белозерского округа по теме публикации. Ответ ожидается.
Праздник проводят на разрушенном крыльце ДК
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