03 января 2025

Байдена обвинили в коррупции после скандала с продажей крупного сталевара Японии

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение Байдена поставило под угрозу дружбу с Японией, считает глава U.S. Steel
Решение Байдена поставило под угрозу дружбу с Японией, считает глава U.S. Steel Фото:

Президента США Джо Байдена заподозрили в коррупции из-за решения заблокировать сделку по покупке сталелитейной компании U. S. Steel японской корпорацией. Такое мнение выразил в пятницу директор крупнейшего американского сталевара Дэвид Бурритт.

«Сегодняшнее решение Байдена постыдно и коррумпировано. Это его политическая выплата главе профсоюза, которая вредит [нашей компании]. Он оскорбил Японию, нашего союзника в сфере нацбезопасности, а также поставил под угрозу конкурентоспособность США», — сказано в заявлении директора U. S. Steel.

Байден заблокировал сделку между японской компанией Nippon Steel и американской сталелитейной компанией U. S. Steel, о чем сообщала пресс-служба Белого дома. Эта сделка привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок, говорится в заявлении Белого дома.

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Президента США Джо Байдена заподозрили в коррупции из-за решения заблокировать сделку по покупке сталелитейной компании U. S. Steel японской корпорацией. Такое мнение выразил в пятницу директор крупнейшего американского сталевара Дэвид Бурритт. «Сегодняшнее решение Байдена постыдно и коррумпировано. Это его политическая выплата главе профсоюза, которая вредит [нашей компании]. Он оскорбил Японию, нашего союзника в сфере нацбезопасности, а также поставил под угрозу конкурентоспособность США», — сказано в заявлении директора U. S. Steel. Байден заблокировал сделку между японской компанией Nippon Steel и американской сталелитейной компанией U. S. Steel, о чем сообщала пресс-служба Белого дома. Эта сделка привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок, говорится в заявлении Белого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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