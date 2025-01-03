Байдена обвинили в коррупции после скандала с продажей крупного сталевара Японии

Президента США Джо Байдена заподозрили в коррупции из-за решения заблокировать сделку по покупке сталелитейной компании U. S. Steel японской корпорацией. Такое мнение выразил в пятницу директор крупнейшего американского сталевара Дэвид Бурритт.
«Сегодняшнее решение Байдена постыдно и коррумпировано. Это его политическая выплата главе профсоюза, которая вредит [нашей компании]. Он оскорбил Японию, нашего союзника в сфере нацбезопасности, а также поставил под угрозу конкурентоспособность США», — сказано в заявлении директора U. S. Steel.
Байден заблокировал сделку между японской компанией Nippon Steel и американской сталелитейной компанией U. S. Steel, о чем сообщала пресс-служба Белого дома. Эта сделка привела бы к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний и создала бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок, говорится в заявлении Белого дома.
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