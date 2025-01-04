Украина атаковала российский регион пятью беспилотниками

В результате атаки БПЛА разрушений не зафиксировано, заявил Анохин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина атаковала Смоленскую область, используя пять беспилотников. Все они были успешно нейтрализованы средствами ПВО. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«За прошедшую ночь над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА», — написал Анохин в своем telegram-канале. Он также отметил, что ни пострадавших, ни разрушений в результате атаки зафиксировано не было.
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