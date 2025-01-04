The Hill рассказал об одном решении Трампа, которое уничтожит НАТО

Если новоизбранный президент США Дональд Трамп захватит Гренландию, игнорируя протесты Дании, это создаст угрозу для НАТО, поскольку альянс не сможет функционировать, если не будет соблюдаться территориальная целостность его членов. Об этом пишет издание The Hill.
«Захват Гренландии Трампом вопреки возражениям Дании, члена НАТО, стал бы концом НАТО, поскольку ни один альянс не может выжить, когда его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого члена», — говорится в материале издания. Там добавили, что такой пример может вдохновить Китай на действия против Тайваня.
В истории только гитлеровская Германия нарушала суверенитет Дании. Это не то государство, с которым США хотела бы ассоциироваться, заключили в издании.
Дональд Трамп вновь поднял вопрос о покупке Гренландии, которая принадлежит Дании. Впервые он озвучил эту идею в 2019 году. Недавно Трамп заявил, что контроль над Гренландией необходим для национальной безопасности США, на что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров «не продается», передает Pravda.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.