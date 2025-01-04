Минобороны РФ сообщило об атаке Украины на Ленинградскую область

В ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе и над территорией Ленинградской области. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны РФ. Над Брянской областью сбито 10 беспилотников, три БПЛА были нейтрализованы над Смоленской, по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
Почти каждый день ВСУ предпринимают попытки ударить по инфраструктуре на территории Российской Федерации. Целью атак становятся не только военные и энергетические объекты военной, но и жилые здания. Средства ПВО успешно защищают страну.
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