Минобороны РФ сообщило об атаке Украины на Ленинградскую область

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За ночь на 4 января на территории РФ сбито почти два десятка дронов ВСУ
За ночь на 4 января на территории РФ сбито почти два десятка дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе и над территорией Ленинградской области. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны РФ. Над Брянской областью сбито 10 беспилотников, три БПЛА были нейтрализованы над Смоленской, по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Почти каждый день ВСУ предпринимают попытки ударить по инфраструктуре на территории Российской Федерации. Целью атак становятся не только военные и энергетические объекты военной, но и жилые здания. Средства ПВО успешно защищают страну. 

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В ночь на 4 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе и над территорией Ленинградской области. Наибольшее количество вражеских дронов было уничтожено над Брянской областью. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны РФ. Над Брянской областью сбито 10 беспилотников, три БПЛА были нейтрализованы над Смоленской, по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями. Почти каждый день ВСУ предпринимают попытки ударить по инфраструктуре на территории Российской Федерации. Целью атак становятся не только военные и энергетические объекты военной, но и жилые здания. Средства ПВО успешно защищают страну. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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