Суд арестовал счета экс-замглавы правительства Омской области

Суд принял решение об аресте четырех банковских счетов, принадлежащих бывшему заместителю председателя правительства Омской области Владимиру Куприянову, обвиняемому в получении крупной взятки. Сумма средств на данных счетах составляет несколько миллионов рублей.
«Суд по решению следствия арестовал четыре банковских счета по делу Куприянова, открытых ранее в банке ВТБ. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее Басманный районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Куприянова. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере. Согласно данным следствия, занимая должность заместителя председателя правительства Омской области и министра труда и социального развития, Куприянов принял взятку за оказание покровительства лицу, с которым он был ранее знаком, а также за содействие в служебной деятельности.
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