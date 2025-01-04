Суд арестовал счета экс-замглавы правительства Омской области

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Счета экс-замглавы правительства Омской области были арестованы
Счета экс-замглавы правительства Омской области были арестованы Фото:

Суд принял решение об аресте четырех банковских счетов, принадлежащих бывшему заместителю председателя правительства Омской области Владимиру Куприянову, обвиняемому в получении крупной взятки. Сумма средств на данных счетах составляет несколько миллионов рублей.

«Суд по решению следствия арестовал четыре банковских счета по делу Куприянова, открытых ранее в банке ВТБ. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее Басманный районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Куприянова. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере. Согласно данным следствия, занимая должность заместителя председателя правительства Омской области и министра труда и социального развития, Куприянов принял взятку за оказание покровительства лицу, с которым он был ранее знаком, а также за содействие в служебной деятельности.

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Суд принял решение об аресте четырех банковских счетов, принадлежащих бывшему заместителю председателя правительства Омской области Владимиру Куприянову, обвиняемому в получении крупной взятки. Сумма средств на данных счетах составляет несколько миллионов рублей. «Суд по решению следствия арестовал четыре банковских счета по делу Куприянова, открытых ранее в банке ВТБ. Общая сумма средств, которые там находятся, составляет несколько миллионов рублей», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее Басманный районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу Куприянова. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере. Согласно данным следствия, занимая должность заместителя председателя правительства Омской области и министра труда и социального развития, Куприянов принял взятку за оказание покровительства лицу, с которым он был ранее знаком, а также за содействие в служебной деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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