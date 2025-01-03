После 20 лет работы в Перми закроется старейший магазин светильников «Горизонт»

Старейший магазин светильников «Горизонт» на улице Екатерининской в Перми закроется после более 20 лет работы. На дверях точки появилось соответсвующее объявление.
«Легендарный магазин светильников „Горизонт“ на Екатерининской объявил о своем закрытии. Сотрудники вывесили на двери объявление о ликвидации товара», — передает портал 59.RU.
Сеть «Горизонта» в прикамской столице появилась в 1996 году. Салон по улице Екатерининской, 53 открыли более 20 лет назад. Ранее магазин занимал весь первый этаж дома, но недавно часть помещений передали продавцам азиатских продуктов.
По телефону корреспонденту URA.RU объяснили, что точка на Екатерининской проработает до 8 января, затем ее закроют. Причину в разговоре раскрывать не стали. Сотрудники «Горизонта» не знают, что будет в освободившихся помещениях после закрытия магазина.
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