Россияне стали чаще себе позволять покупку новых автомобилей

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В России зафиксирован значительный рост рынка новых автомобилей
В России зафиксирован значительный рост рынка новых автомобилей Фото:

В России уровень продаж новых автомобилей из салонов в 2024 году повысился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это следует из данных, предоставленных Министерством промышленности и торговли.

«С января по декабрь 2024 года в России было реализовано 1 836 029 новых автомобилей возрастом до трех лет. Это на 39% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — передает «Ридус» данные ведомства. По словам источника, продажи отечественных авто увеличились почти на 30%.

Основной рост пришелся на сегмент легковых автомобилей, достигнув планки в 47%. Объем продаж легких коммерческих автомобилей также показал рост на 34%. В отличие от этого, сектор грузовых автомобилей испытал падение на 13%. А рынок автобусов продемонстрировал рост на 16%.

В конце 2024 года российский автомобильный рынок столкнулся с ростом цен на автомобили из-за увеличения ставок утилизационного сбора, особенно затрагивающего импортируемые модели. Это привело к необходимости корректировки цен у дилеров. К 2030 году стоимость автомобилей может повыситься в два раза. Об этом писала «Национальная служба новостей».

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В России уровень продаж новых автомобилей из салонов в 2024 году повысился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это следует из данных, предоставленных Министерством промышленности и торговли. «С января по декабрь 2024 года в России было реализовано 1 836 029 новых автомобилей возрастом до трех лет. Это на 39% больше, чем за аналогичный период 2023 года», — передает «Ридус» данные ведомства. По словам источника, продажи отечественных авто увеличились почти на 30%. Основной рост пришелся на сегмент легковых автомобилей, достигнув планки в 47%. Объем продаж легких коммерческих автомобилей также показал рост на 34%. В отличие от этого, сектор грузовых автомобилей испытал падение на 13%. А рынок автобусов продемонстрировал рост на 16%. В конце 2024 года российский автомобильный рынок столкнулся с ростом цен на автомобили из-за увеличения ставок утилизационного сбора, особенно затрагивающего импортируемые модели. Это привело к необходимости корректировки цен у дилеров. К 2030 году стоимость автомобилей может повыситься в два раза. Об этом писала «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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