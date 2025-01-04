В Анапе пожаловались на плохую работу волонтеров по уборке мазута

Журналистам пожаловались на работу волонтеров в Анапе, которые занимаются ликвидацией последствий выброса мазута в Черном море с затонувших танкеров. Один из собеседников корреспондентов, который также оказывает добровольную поддержку, рассказал, что некоторые из ребят, приехавших на помощь, халтурят.
«Пока мы ехали, водитель рассказал, что волонтеров много, но хотелось, чтобы работали лучше. <...> Больших пятен как в Анапе на косе нет, хуже, когда попадаются мелкие куски мазута, которые сложнее отделить от песка. Некоторые его буквально просеивают, чтобы отделить от песка. А некоторые халтурят. „Может хоть вы на них повлияете“, — заметил волонтер и высадил нас около пункта обогрева», — отмечают авторы репортажа. Он размещен в газете «Ведомости»
В основном волонтерами являются представители различных предприятий, которые съехались со всей страны. Ребята занимаются не только очисткой территорий от мазута, но также спасают животных. Причем волонтерам приходится зачастую импровизировать, так как ветеринаров и орнитологов на месте нет и добровольцам приходится консультироваться со специалистами дистанционно. Спасти получается не всех.
Однако гуманитарная помощь в пострадавшие от мазута территории, поступает активно, что облегчает волонтерам их деятельность. Тем не менее техники не хватает, чтобы вывозить весь собранный мусор, признаются сами добровольцы. Журналисты, посетившие несколько штабов, отмечают, что в пострадавшие территории приехали добровольцы со всей страны. Причем это не только молодые люди. В Ялте, например, волонтеры спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива мазута, передает MK.RU.
В районе пляжа «Динамо» в городе Анапа зафиксировали новый инцидент с загрязнением мазутом. Природный катаклизм был спровоцирован крушением двух танкеров в районе Керченского пролива еще 15 декабря. В результате произошел разлив нефтепродуктов. Мазутное пятно также обнаружено на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе, передает RT. С Черного моря на береговую линию выносит мазут из-за шторма, отмечает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.