Можно ли будет купаться в Черном море после экологической катастрофы из-за разлива мазута

После крушения двух танкеров в Керченском проливе 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, из них 44 — в Анапе. Суда перевозили 9,2 тысячи тонн мазута, из них в воду, на данный момент, вытекли 3,7 тысячи. О степени загрязнений и последствиях для отдыхающих и природы — в материале URA.RU.
Загрязнение берега и моря
Для того, чтобы убрать выброшенные на пляжи Анапы и Темрюкского района нефтепродукты, задействованы более шести тысяч человек — сотрудники МЧС, спасательных служб, волонтеры. Об этом сообщили в telegram-канале администрации Краснодарского края.
Однако загрязнение может дойти и до побережья Новороссийска и Геленджика, отметил доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления, кандидат экономических наук Вадим Жуков в беседе с ForPost. Мазут, по его словам, продолжает поступать в воду, однако он загустевает и медленнее растекается в холодной морской воде. Образующиеся шаровидные сгустки имеют разную плотность и часть из них всплывают на поверхность воды, часть оседает на дно.
Больше всего пострадал пляж Витязево, сообщает telegram-канал Mash. Там также публикуют видео очевидца, на кадрах видна степень загрязнения.
Успеют ли собрать мазут до летнего сезона и во сколько это обойдется
Акваторию расчистят до начала пляжного 2025 года, а во время новогодних отпусков люди предпочитают выбирать не пляжи, а горнолыжный кластер и спа-комплексы. Об этом заявил доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления.
«До начала пляжного сезона 2025 года пляжи и акваторию очистят, однако объём ущерба морской фауне и птицам ещё предстоит оценить», — сообщил Жуков. Однако он добавил, что на этапах раннего бронирования стоит ожидать снижения продаж, поскольку Анапа и Сочи — популярное направление среди семей с детьми, и туристы будут ждать информации о результатах ликвидации экологической катастрофы.
Прошлый разлив мазута из «Волгонефти» в 2007 году обошелся властям в 30 миллиардов рублей ущерба. В этот раз сумма будет похожей, отметил Жуков.
О негативном влиянии на поток туристов в регион заявила преподаватель факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Университета «Синергия» Екатерина Топоровская в беседе с изданием о новостях Севастополя. Глубина продаж и ранних бронирований сократится, а это, в свою очередь, вынудит рынок стимулировать продажи с помощью, например, спецпредложений, акций, снижения цен. А ликвидация катастрофы может занять до десяти лет, подчеркнула эксперт.
«Несмотря на оперативные действия властей, экологи предполагают десятилетний период восстановления после этих последствий», — сообщила Топоровская. Она также подтвердила слова Жукова о том, что больше всего отток коснется семей с детьми.
Последствия для природы
Мазут может оставаться в воде от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили в Udm-info со ссылкой на экологов. При низкой температуре и загустевании мазута снижается эффективность боновых заграждений и сорбента — нефтепродукты оседают на дно и каждый новый шторм будет выбрасывать их на берег. Несмотря на усилия спасателей и волонтеров, активно убирающих мазут с пляжа, песок активно впитывает нефтепродукты. Леом, когда солнце будет нагревать побережье, впитавшийся мазут превратиться в целые очаги, мины замедленного действия.
Образующаяся нефтяная пленка приведет к массовой гибели птиц, дельфинов и других морских обитателей. В издании отметили со ссылкой на прогнозы биологов, что пострадает около десяти тысяч птиц, половина из них умрет от отравления. Спасти птицу можно только в первые два-три дня после того, как она испачкается. На ее отмывку требуется около 45 минут, однако она не сможет вернуться в природную среду до линьки.
А попадание мазута на кожу дельфинов вызывает у них ожоги. А в случае, если заразятся другие рыбы и морские хищники будут питаться ими, это вызовет у последних опухоли и, как следствие, гибель. Это приведет к сокращению популяций. Особенно биологи боятся о трех видах, обитающих в Черном море: азовке, белобочке и черноморской афалине.
Крушение
В Керченском проливе 15 декабря 2024 года из-за шторма произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Первый перевозил 4,2 тысячи тонн мазута и получил повреждение носовой части, второй — пять тысяч, он сел на мель. После этого в Анапе ввели режим ЧС.
Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило два уголовных дела по факту крушения. В пермском офисе компании «Кама шиппинг» будут изъяты документы.
По заявлению президента РФ Владимира Путина, корабли должны были уйти в укрытие после получения информации о шторме. Эти меры безопасности не были выполнены, что и привело к крушению и «экологической беде».
За день 17 декабря сотрудники МЧС России и волонтеры расчистили 4,2 километра береговой линии в Анапе и Темрюкском районе. Было убрано 12,6 тонны нефтепродуктов. Однако также стало известно, что мазут с затонувших танкеров уже дошел до побережья Керченского полуострова в районе крепости Ени-Кале и мыса Змеиный. В Керчи 21 декабря был введен режим ЧС муниципального характера. Такой же режим был объявлен и в Ленинском районе Крыма.
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