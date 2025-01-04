04 января 2025

Появились кадры с места нападения ВСУ на российских журналистов в ДНР

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Дрон поразил гражданский автомобиль на дороге между Донецком и Горловкой
Дрон поразил гражданский автомобиль на дороге между Донецком и Горловкой Фото:

В сети появились кадры автомобиля, в котором находились российские журналисты во время атаки украинского FPV-дрона. Видео опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, что у автомобиля выбито стекло и нет задней двери. Дрон поразил машину на дороге между Донецком и Горловкой.

В результате атаки погиб корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов, журналист РИА Новости и четверо других сотрудников СМИ получили ранения. По информации очевидца, все произошло, когда украинские военные сознательно атаковали машину, находящуюся вдали от фронтовой линии. 

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В сети появились кадры автомобиля, в котором находились российские журналисты во время атаки украинского FPV-дрона. Видео опубликовало РИА Новости. На кадрах видно, что у автомобиля выбито стекло и нет задней двери. Дрон поразил машину на дороге между Донецком и Горловкой. В результате атаки погиб корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов, журналист РИА Новости и четверо других сотрудников СМИ получили ранения. По информации очевидца, все произошло, когда украинские военные сознательно атаковали машину, находящуюся вдали от фронтовой линии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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