Появились кадры с места нападения ВСУ на российских журналистов в ДНР

В сети появились кадры автомобиля, в котором находились российские журналисты во время атаки украинского FPV-дрона. Видео опубликовало РИА Новости.
На кадрах видно, что у автомобиля выбито стекло и нет задней двери. Дрон поразил машину на дороге между Донецком и Горловкой.
В результате атаки погиб корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов, журналист РИА Новости и четверо других сотрудников СМИ получили ранения. По информации очевидца, все произошло, когда украинские военные сознательно атаковали машину, находящуюся вдали от фронтовой линии.
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