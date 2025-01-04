Российские журналисты попали под удар ВСУ в зоне СВО, есть погибший

Корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов скончался в результате атаки украинского FPV-дрона, который поразил гражданский автомобиль на дороге между Донецком и Горловкой. Отмечается, что журналист РИА Новости и четверо других сотрудников СМИ получили ранения.
По информации корреспондента РИА Новости, все произошло, когда украинские военные сознательно атаковали машину, находящуюся вдали от фронтовой линии. «Мы ехали обратно в Донецк после освещения обстрелов в Горловке, когда наш автомобиль был атакован дроном-камикадзе», — сообщил корреспондент агентства Максим Романенко.
Ранее бывший корреспондент «Известий» Максим Елисеев погиб в зоне СВО, пишет РТ. Последнее видео со своим участием бывший журналист прислал коллегам за несколько дней до гибели.
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