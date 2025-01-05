С экс-сенатора Шпигеля хотят взыскать свыше 8,6 млрд рублей

Суд взыщет с экс-сенатора Бориса Шпигеля более 8,6 млрд рублей за взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщили в банке исполнительных производств.
«Всего в отношении Шпигеля возбуждено восемь исполнительных производств, одно из них — о взыскании имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации более 8,1 млрд рублей — открыто 29 августа 2024 года», — сообщили в ведомстве. Слова передает ТАСС.
19 декабря 2024 года было инициировано еще одно производство по взысканию с экс-сенатора штрафа в размере 450 миллионов рублей, который был назначен судом в качестве дополнительного наказания. Также выяснилось, что Шпигель задолжал более 364 тысяч рублей по коммунальным платежам. Кроме того, с него взыскиваются неуплаченные процессуальные издержки и исполнительский сбор, который составляет порядка 35 тысяч рублей.
Ранее Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно за дачу и получение взятки. Каждому из них также назначены штрафы, превышающие 450 миллионов рублей.
В ноябре прошлого года Шпигеля освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья. Позже стало известно, что его госпитализировали. Об этом писал телеканал RT.
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