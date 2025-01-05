Жителям Приднестровья, оставшимся без отопления, пришли на помощь военные

В Приднестровье на помощь жителям, которые остались без света, воды и электричества, пришли военные. Они предоставили им дрова, термосы для еды и горячее питье.
«На заготовку и отправку дров для нуждающихся направлено 74 единицы техники, в Тирасполе, Дубоссарах, Григориополе и других населенных пунктах развернуты полевые кухни, где кормят пожилых и малоимущих людей, термосы для еды и горячего питья переданы школам-интернатам», — сообщили ТАСС в министерстве обороны. Ранее стало известно, что жители Приднестровья столкнулись с энергетическим кризисом после прекращения поставок российского газа через украинскую территорию.
Власти республики также сообщали о веерных отключениях электроэнергии из-за нехватки газа. Это, в свою очередь, заставило электростанции перейти на уголь, запасы которого хватит на полтора месяца Также в стране отключили уличное освещение. Теперь, по словам министр экономразвития Сергея Оболоника, оно будет работать только в течение четырех с половиной часов.
«Газпром» 1 января прекратил подачу газа в Европу через территорию Украины. Это связано с тем, что российско-украинский договор о транзите газа истек 31 декабря прошлого года. При этом украинская сторона отказалась его продлевать. Около 20% стран ЕС зависели от российского СПГ.
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