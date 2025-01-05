В Кировской области возбудили дело после гибели людей при пожаре

Следователи Малмыжского межрайонного следственного отдела СК России по Кировской области возбудили уголовное дело по факту гибели людей в пожаре, который случился в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«По факту гибели местных жителей в результате пожара возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. После локализации пожара спасателями на месте происшествия были обнаружены останки не менее шести проживавших в доме лиц в возрасте от 66 до 92 лет. Точное количество погибших в результате пожара устанавливается», — сообщает СУ СКР по Кировской области.
По данным ведомства, четырех местных жителей удалось спасти из огня. Возгорание произошло днем 5 января 2025 года в жилом доме по улице Садовой поселка городского типа Кильмезь Кильмезского района. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Позднее стало известно, что жертв оказалось больше. По последним данным, которые приводит «Царьград» со ссылкой на МЧС, число погибших увеличилось до восьми человек.
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