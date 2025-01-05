Актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус»

Российский актер Юра Борисов не смог завоевать престижную премию «Золотой глобус» в категории «лучший актер второго плана» за свою роль в фильме «Анора» (Anora, 2024). Награду получил американский актер Киран Калкин, который выступил в комедии «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024). Трансляция церемонии ведется на телеканале CBS.
Среди других номинантов на эту же награду был Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон. Церемония вручения премий «Золотой глобус», которая ежегодно организуется Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда, является одним из важнейших событий в индустрии развлечений. Проходящая 5 января в Лос-Анджелесе, 82-я церемония собрала звезд кино и телевидения, чтобы отметить выдающиеся достижения прошедшего года.
Фильм «Анора» рассказывает о сыне олигарха, который женился на молодой стриптизерше из США. Юра Борисов играет роль подручного бизнесмена. Картина вышла 21 мая на Каннском фестивале. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь». Российские зрители смогли увидеть кино 17 октября.
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