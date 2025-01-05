05 января 2025

В 2024 году минтранс отремонтировал в Пермском крае 15 мостов

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего пермяки ждут открытия Чусовского моста, но его в списке минтранса нет
Больше всего пермяки ждут открытия Чусовского моста, но его в списке минтранса нет Фото:

В Пермском крае за 2024 год провели реконструкцию 15 мостов. Об этом сообщили в telegram-канале регионального минтранса.

«В 2024 году в Прикамье завершили работы на 15 мостах и путепроводах. Ремонт был проведен рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, инициированного президентом России Владимиром Путиным», — сказано в сообщении.

Уточняется, что были отремонтированы мосты через реки Колву, Чусовая, Пешковка и Кама. На автодороге Чернушка-Куеда провели капитальный ремонт мостов. Также обновили путепроводы на Восточном обходе Перми и в Кизеле.

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В Пермском крае за 2024 год провели реконструкцию 15 мостов. Об этом сообщили в telegram-канале регионального минтранса. «В 2024 году в Прикамье завершили работы на 15 мостах и путепроводах. Ремонт был проведен рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, инициированного президентом России Владимиром Путиным», — сказано в сообщении. Уточняется, что были отремонтированы мосты через реки Колву, Чусовая, Пешковка и Кама. На автодороге Чернушка-Куеда провели капитальный ремонт мостов. Также обновили путепроводы на Восточном обходе Перми и в Кизеле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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