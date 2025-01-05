В 2024 году минтранс отремонтировал в Пермском крае 15 мостов

Больше всего пермяки ждут открытия Чусовского моста, но его в списке минтранса нет
В Пермском крае за 2024 год провели реконструкцию 15 мостов. Об этом сообщили в telegram-канале регионального минтранса.
«В 2024 году в Прикамье завершили работы на 15 мостах и путепроводах. Ремонт был проведен рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, инициированного президентом России Владимиром Путиным», — сказано в сообщении.
Уточняется, что были отремонтированы мосты через реки Колву, Чусовая, Пешковка и Кама. На автодороге Чернушка-Куеда провели капитальный ремонт мостов. Также обновили путепроводы на Восточном обходе Перми и в Кизеле.
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