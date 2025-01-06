Рождественская служба 2025: где смотреть трансляцию

Рождественская служба в российских храмах пройдет 7 января
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Верующие будут праздновать Рождество в ночь на 7 января
Верующие будут праздновать Рождество в ночь на 7 января Фото:

В России 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова, который относится к числу господних двунадесятых праздников. Традиционно в ночь перед Рождеством в храмах совершается Божественная литургия. В какое время и какие российские телеканалы проведут трансляцию, а также о молитвах, которые будут читать верующие — в материале URA.RU. 

Где и во сколько начинается рождественская служба

Храм Христа Спасителя в Москве — традиционно основное место для празднования Рождества. Богослужение начнется в полночь, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом основные мероприятия и Божественная литургия начнутся за час до богослужения — в 23:00 по московскому времени, все это будет показано по ТВ.

Рождественскую службу можно посмотреть на Первом канале и на «России 1»
Рождественскую службу можно посмотреть на Первом канале и на «России 1»
Фото:

Рождественское богослужение под руководством патриарха будет транслироваться в прямом эфире на федеральных телеканалах и на сайтах ведущих СМИ. Так, россияне смогут увидеть кадры с богослужения на Первом канале, «России 1» и «Спасе». 

В других церквях и храмах столицы также пройдут Рождественские службы, включая храм Вознесения Христова в Сокольниках и Новодевичий монастырь. В 2023 году в Москве функционировало около 550 храмов, которые посетили более одного миллиона верующих.

Во всех городах России верующие могут посетить Рождественские службы и помолиться. Расписание богослужений обычно совпадает с расписанием в храме Христа Спасителя, однако рекомендуется уточнять время на официальных сайтах соответствующих храмов.

Сколько длится богослужение

Рождественская служба обычно продолжается четыре часа и завершается на рассвете. В течение этого времени священник проводит полную праздничную литургию.

Перед началом службы рекомендуется отдохнуть и выпить кофе, потому что предшествующий Рождеству день является строгим постом — Рождественский сочельник. В этот день тем, кто планирует причаститься на ночной службе, запрещается принимать пищу с вечера. Пост можно прервать лишь после появления на небе первой звезды, съев сочиво — праздничное блюдо из каши с медом и фруктами.

Посещение Всенощного бдения для христиан не является обязательным, главное — прийти всей семьей в церковь 7 января. Службы проходят в течение всего дня. Первое праздничное богослужение проводится накануне Рождества, в Сочельник, начиная с Царских часов (это четыре часа: 1-й, 3-й, 6-й и 9-й — прим. URA.RU), где зачитываются Евангелия о рождении Христа. После этого следует Великая вечерня литургия святого Василия Великого.

Какие молитвы читают в Рождественскую службу

Во время службы священники исполняют молитвы и торжественные гимны. Основной гимн праздника — это тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш...», представляющий собой краткую молитвенную песнь, Во время службы она повторяется несколько раз при участии всех собравшихся. Другой ключевой элемент рождественской службы — это кондак «Дева днесь Пресущественнаго раждает...». Он представляет собой многострофный гимн, отражающий суть праздника.

В период рождественского поста и в день праздника в храмах также исполняются стихиры — поэтические песнопения, связанные с отдельными стихами из Псалма, такие как «Ликуют Ангели вси на Небеси...», «Волсви, персидстии царие...», «В вертеп вселился еси...» и другие. В них осмысляется тематика предстоящей или уже наступившей церковной даты.

Во время Всенощного бдения зачитывается отрывок из Евангелия, после чего исполняется рождественская стихира «Слава в Вышних Богу». Кроме того, часто в программу службы включается акафист Рождества — песнь в честь Спасителя, наполненная благодарственными и хвалебными мотивами.

Рождество также является временем, когда верующие могут обратиться к Богу с молитвами и просьбами о здоровье близких, благополучии в семье, исцелении от болезней. А также о помощи в трудных жизненных ситуациях и о силе и терпении для преодоления различных испытаний.

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В России 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова, который относится к числу господних двунадесятых праздников. Традиционно в ночь перед Рождеством в храмах совершается Божественная литургия. В какое время и какие российские телеканалы проведут трансляцию, а также о молитвах, которые будут читать верующие — в материале URA.RU.  Где и во сколько начинается рождественская служба Храм Христа Спасителя в Москве — традиционно основное место для празднования Рождества. Богослужение начнется в полночь, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом основные мероприятия и Божественная литургия начнутся за час до богослужения — в 23:00 по московскому времени, все это будет показано по ТВ. Рождественское богослужение под руководством патриарха будет транслироваться в прямом эфире на федеральных телеканалах и на сайтах ведущих СМИ. Так, россияне смогут увидеть кадры с богослужения на Первом канале, «России 1» и «Спасе».  В других церквях и храмах столицы также пройдут Рождественские службы, включая храм Вознесения Христова в Сокольниках и Новодевичий монастырь. В 2023 году в Москве функционировало около 550 храмов, которые посетили более одного миллиона верующих. Во всех городах России верующие могут посетить Рождественские службы и помолиться. Расписание богослужений обычно совпадает с расписанием в храме Христа Спасителя, однако рекомендуется уточнять время на официальных сайтах соответствующих храмов. Сколько длится богослужение Рождественская служба обычно продолжается четыре часа и завершается на рассвете. В течение этого времени священник проводит полную праздничную литургию. Перед началом службы рекомендуется отдохнуть и выпить кофе, потому что предшествующий Рождеству день является строгим постом — Рождественский сочельник. В этот день тем, кто планирует причаститься на ночной службе, запрещается принимать пищу с вечера. Пост можно прервать лишь после появления на небе первой звезды, съев сочиво — праздничное блюдо из каши с медом и фруктами. Посещение Всенощного бдения для христиан не является обязательным, главное — прийти всей семьей в церковь 7 января. Службы проходят в течение всего дня. Первое праздничное богослужение проводится накануне Рождества, в Сочельник, начиная с Царских часов (это четыре часа: 1-й, 3-й, 6-й и 9-й — прим. URA.RU), где зачитываются Евангелия о рождении Христа. После этого следует Великая вечерня литургия святого Василия Великого. Какие молитвы читают в Рождественскую службу Во время службы священники исполняют молитвы и торжественные гимны. Основной гимн праздника — это тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш...», представляющий собой краткую молитвенную песнь, Во время службы она повторяется несколько раз при участии всех собравшихся. Другой ключевой элемент рождественской службы — это кондак «Дева днесь Пресущественнаго раждает...». Он представляет собой многострофный гимн, отражающий суть праздника. В период рождественского поста и в день праздника в храмах также исполняются стихиры — поэтические песнопения, связанные с отдельными стихами из Псалма, такие как «Ликуют Ангели вси на Небеси...», «Волсви, персидстии царие...», «В вертеп вселился еси...» и другие. В них осмысляется тематика предстоящей или уже наступившей церковной даты. Во время Всенощного бдения зачитывается отрывок из Евангелия, после чего исполняется рождественская стихира «Слава в Вышних Богу». Кроме того, часто в программу службы включается акафист Рождества — песнь в честь Спасителя, наполненная благодарственными и хвалебными мотивами. Рождество также является временем, когда верующие могут обратиться к Богу с молитвами и просьбами о здоровье близких, благополучии в семье, исцелении от болезней. А также о помощи в трудных жизненных ситуациях и о силе и терпении для преодоления различных испытаний.
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