Рождественская служба 2025: где смотреть трансляцию

В России 7 января православные верующие отмечают праздник Рождества Христова, который относится к числу господних двунадесятых праздников. Традиционно в ночь перед Рождеством в храмах совершается Божественная литургия. В какое время и какие российские телеканалы проведут трансляцию, а также о молитвах, которые будут читать верующие — в материале URA.RU.
Где и во сколько начинается рождественская служба
Храм Христа Спасителя в Москве — традиционно основное место для празднования Рождества. Богослужение начнется в полночь, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом основные мероприятия и Божественная литургия начнутся за час до богослужения — в 23:00 по московскому времени, все это будет показано по ТВ.
Рождественское богослужение под руководством патриарха будет транслироваться в прямом эфире на федеральных телеканалах и на сайтах ведущих СМИ. Так, россияне смогут увидеть кадры с богослужения на Первом канале, «России 1» и «Спасе».
В других церквях и храмах столицы также пройдут Рождественские службы, включая храм Вознесения Христова в Сокольниках и Новодевичий монастырь. В 2023 году в Москве функционировало около 550 храмов, которые посетили более одного миллиона верующих.
Во всех городах России верующие могут посетить Рождественские службы и помолиться. Расписание богослужений обычно совпадает с расписанием в храме Христа Спасителя, однако рекомендуется уточнять время на официальных сайтах соответствующих храмов.
Сколько длится богослужение
Рождественская служба обычно продолжается четыре часа и завершается на рассвете. В течение этого времени священник проводит полную праздничную литургию.
Перед началом службы рекомендуется отдохнуть и выпить кофе, потому что предшествующий Рождеству день является строгим постом — Рождественский сочельник. В этот день тем, кто планирует причаститься на ночной службе, запрещается принимать пищу с вечера. Пост можно прервать лишь после появления на небе первой звезды, съев сочиво — праздничное блюдо из каши с медом и фруктами.
Посещение Всенощного бдения для христиан не является обязательным, главное — прийти всей семьей в церковь 7 января. Службы проходят в течение всего дня. Первое праздничное богослужение проводится накануне Рождества, в Сочельник, начиная с Царских часов (это четыре часа: 1-й, 3-й, 6-й и 9-й — прим. URA.RU), где зачитываются Евангелия о рождении Христа. После этого следует Великая вечерня литургия святого Василия Великого.
Какие молитвы читают в Рождественскую службу
Во время службы священники исполняют молитвы и торжественные гимны. Основной гимн праздника — это тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш...», представляющий собой краткую молитвенную песнь, Во время службы она повторяется несколько раз при участии всех собравшихся. Другой ключевой элемент рождественской службы — это кондак «Дева днесь Пресущественнаго раждает...». Он представляет собой многострофный гимн, отражающий суть праздника.
В период рождественского поста и в день праздника в храмах также исполняются стихиры — поэтические песнопения, связанные с отдельными стихами из Псалма, такие как «Ликуют Ангели вси на Небеси...», «Волсви, персидстии царие...», «В вертеп вселился еси...» и другие. В них осмысляется тематика предстоящей или уже наступившей церковной даты.
Во время Всенощного бдения зачитывается отрывок из Евангелия, после чего исполняется рождественская стихира «Слава в Вышних Богу». Кроме того, часто в программу службы включается акафист Рождества — песнь в честь Спасителя, наполненная благодарственными и хвалебными мотивами.
Рождество также является временем, когда верующие могут обратиться к Богу с молитвами и просьбами о здоровье близких, благополучии в семье, исцелении от болезней. А также о помощи в трудных жизненных ситуациях и о силе и терпении для преодоления различных испытаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.