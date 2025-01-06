Офис Зеленского хочет членства Украины в НАТО по принципу Западной Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В качестве компромисса в переговорах Украина может вступить в НАТО по западногерманскому принципу
В качестве компромисса в переговорах Украина может вступить в НАТО по западногерманскому принципу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения мирных переговоров Украина может пойти на компромисс и вступить в НАТО по принципу Западной Германии. Таким образом, только часть страны войдет в альянс, а правительство в Киеве будет ее контролировать. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. 

«Прекращение и недопущение повторного конфликта подразумевает приглашение в НАТО. Формально, юридически, это предлагается всей территории Украины. А реалии таковы, что это может быть западногерманская модель», — заявил Лещенко. Информацию передает «Укринформ». 

Он отметил, что в таком случае киевское правительство будет контролировать определенный участок территории Украины. В частности тот, который войдет в альянс.  

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что готов к проведению мирных переговоров. Однако при этом он должен получить гарантии от НАТО для контролируемых Киевом территорий. По его словам, это является дипломатическим способом урегулирования конфликта в стране, передает «Национальная служба новостей». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе проведения мирных переговоров Украина может пойти на компромисс и вступить в НАТО по принципу Западной Германии. Таким образом, только часть страны войдет в альянс, а правительство в Киеве будет ее контролировать. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.  «Прекращение и недопущение повторного конфликта подразумевает приглашение в НАТО. Формально, юридически, это предлагается всей территории Украины. А реалии таковы, что это может быть западногерманская модель», — заявил Лещенко. Информацию передает «Укринформ».  Он отметил, что в таком случае киевское правительство будет контролировать определенный участок территории Украины. В частности тот, который войдет в альянс.   Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что готов к проведению мирных переговоров. Однако при этом он должен получить гарантии от НАТО для контролируемых Киевом территорий. По его словам, это является дипломатическим способом урегулирования конфликта в стране, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...