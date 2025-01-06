Офис Зеленского хочет членства Украины в НАТО по принципу Западной Германии

В ходе проведения мирных переговоров Украина может пойти на компромисс и вступить в НАТО по принципу Западной Германии. Таким образом, только часть страны войдет в альянс, а правительство в Киеве будет ее контролировать. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.
«Прекращение и недопущение повторного конфликта подразумевает приглашение в НАТО. Формально, юридически, это предлагается всей территории Украины. А реалии таковы, что это может быть западногерманская модель», — заявил Лещенко. Информацию передает «Укринформ».
Он отметил, что в таком случае киевское правительство будет контролировать определенный участок территории Украины. В частности тот, который войдет в альянс.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что готов к проведению мирных переговоров. Однако при этом он должен получить гарантии от НАТО для контролируемых Киевом территорий. По его словам, это является дипломатическим способом урегулирования конфликта в стране, передает «Национальная служба новостей».
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