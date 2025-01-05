05 января 2025

Школьница, которую приятель скинул с балкона в Пермском крае, пошла на поправку

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Девушка выжила при падении с балкона девятого этажа
Девушка выжила при падении с балкона девятого этажа Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае подросток вытолкнул с балкона подругу и совершил самоубийство

Состояние девушки, которую парень скинул с балкона в селе Гамово (Пермский край), улучшилось. Об этом сообщили в краевом минздраве.

«Школьница находится в состоянии средней степени тяжести. Она лежит в стационаре», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава. До этого состояние девушки оценивали как тяжелое.

Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря подросток скинул свою подругу с балкона на девятом этаже. Девушка получила тяжелые травмы, но выжила. Парень совершил суицид. До этого подросток уже пытался свести счеты с жизнью.

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Состояние девушки, которую парень скинул с балкона в селе Гамово (Пермский край), улучшилось. Об этом сообщили в краевом минздраве. «Школьница находится в состоянии средней степени тяжести. Она лежит в стационаре», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава. До этого состояние девушки оценивали как тяжелое. Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря подросток скинул свою подругу с балкона на девятом этаже. Девушка получила тяжелые травмы, но выжила. Парень совершил суицид. До этого подросток уже пытался свести счеты с жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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