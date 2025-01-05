Школьница, которую приятель скинул с балкона в Пермском крае, пошла на поправку

Девушка выжила при падении с балкона девятого этажа
Состояние девушки, которую парень скинул с балкона в селе Гамово (Пермский край), улучшилось. Об этом сообщили в краевом минздраве.
«Школьница находится в состоянии средней степени тяжести. Она лежит в стационаре», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава. До этого состояние девушки оценивали как тяжелое.
Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря подросток скинул свою подругу с балкона на девятом этаже. Девушка получила тяжелые травмы, но выжила. Парень совершил суицид. До этого подросток уже пытался свести счеты с жизнью.
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