Звезда голливудских боевиков 90-х готова проводить тайные корпоративы в Москве

Звезда голливудских боевиков 90-х, а ныне спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что готов выступить на корпоративном мероприятии в Москве за 200 тысяч евро. Однако о информацию о проведении корпоратива с участием Сигала распространять запрещено. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Стивен Сигал готов выступить на корпоративе в Москве за 200 тысяч евро. <...> Примечательно, что о приезде Сигала нельзя никому рассказывать: запрещены любые упоминания в прессе и на телевидении, а также запись выступления», — передает telegram-канал.
За требуемую сумму Сигал предлагает 50-минутное выступление с музыкальным ансамблем, две поздравительные речи в соответствии с заранее подготовленным текстом, а также возможность сделать пять фотографий со знаменитостью. Также сообщается, что заказчик обязан предоставить актеру авиабилеты, транспорт для перемещения по городу, размещение в гостинице и питание на весь период пребывания. К тому же требуется гарантировать охрану помещений и личную охрану артиста.
Ранее в своем документальном фильме «Во имя справедливости» Сигал выразил готовность участвовать в специальной военной операции на стороне России. Актер подчеркнул, что будет бороться за президента России Владимира Путина. и готов пожертвовать собой за российского лидера, если это потребуется, передает RT.
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