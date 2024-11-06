Трамп объявил о своей победе на выборах США

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По его словам, результаты голосования стали «политической победой, которую прежде не знала история США».
«Это политическая победа, которую прежде не знала история США», — заявил Трамп. Он также выразил уверенность, что наберет более 315 голосов выборщиков, что значительно превышает необходимое для победы количество.
Сам Дональд Трамп считает, что его успех на выборах подтверждает поддержка народа, несмотря на ожесточенные политические баталии и разделения в стране. Он также заявил, что республиканцы сохранят контроль над палатой представителей и выиграют большинство в сенате.
В США 5 ноября начались президентские выборы. Главные кандидаты: представитель Демократической партии Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп.
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