06 января 2025

Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Хуситы провели успешную атаку на авианосец США, когда когда он готовился нанести масштабный авиаудар по Йемену
Хуситы провели успешную атаку на авианосец США, когда когда он готовился нанести масштабный авиаудар по Йемену Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря с помощью беспилотников и крылатых ракет. Также йеменские повстанцы атаковали дронами израильские военные объекты в районе Тель-Авива и Ашкелона. Об этом рассказали представители мятежной фракции.

«Мы продолжим операции в поддержку палестинского сопротивления, и наши действия не прекратятся до тех пор, пока агрессия в секторе Газа не прекратится и осада не будет снята», — передает телеканал Al Masirah заявление хуситов. Они добавили, что военная операция против авианосца прошла в то время, когда он готовился нанести масштабный авиаудар по Йемену. Последствия операции не уточняются.

Это не первая атака хуситов американского авианосца USS Harry S. Truman. Крайняя произошла в декабре 2024 года. Они отметили успешное достижение целей операции, которая сорвала запланированное нападение со стороны США.

Йеменские хуситы ранее заявили о своей ответственности за крушение американского истребителя F/A-18 во время атаки на авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море, утверждая, что самолет был сбит в ходе оборонительных действий. Это противоречит информации США, согласно которой истребитель был случайно атакован самим крейсером во время взлета. Оба пилота выжили.

Также хуситы уничтожили американский беспилотник MQ-9 Reaper, передает 360.ru. В декабре они нанесли ракетный удар по Тель-Авиву, в результате которого пострадали 16 человек. Также в ноябре хуситы атаковали американские эсминцы в Красном и Аравийском морях с использованием дронов и ракет.

Хуситы назвали атаки на Израиль ответом на «агрессию в секторе Газа». С октября 2023 года с начала войны в секторе Газа хуситы регулярно наносят удары по военным кораблям и коммерческим судам разных стран, которые следуют через Красное море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем.

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Хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря с помощью беспилотников и крылатых ракет. Также йеменские повстанцы атаковали дронами израильские военные объекты в районе Тель-Авива и Ашкелона. Об этом рассказали представители мятежной фракции. «Мы продолжим операции в поддержку палестинского сопротивления, и наши действия не прекратятся до тех пор, пока агрессия в секторе Газа не прекратится и осада не будет снята», — передает телеканал Al Masirah заявление хуситов. Они добавили, что военная операция против авианосца прошла в то время, когда он готовился нанести масштабный авиаудар по Йемену. Последствия операции не уточняются. Это не первая атака хуситов американского авианосца USS Harry S. Truman. Крайняя произошла в декабре 2024 года. Они отметили успешное достижение целей операции, которая сорвала запланированное нападение со стороны США. Йеменские хуситы ранее заявили о своей ответственности за крушение американского истребителя F/A-18 во время атаки на авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море, утверждая, что самолет был сбит в ходе оборонительных действий. Это противоречит информации США, согласно которой истребитель был случайно атакован самим крейсером во время взлета. Оба пилота выжили. Также хуситы уничтожили американский беспилотник MQ-9 Reaper, передает 360.ru. В декабре они нанесли ракетный удар по Тель-Авиву, в результате которого пострадали 16 человек. Также в ноябре хуситы атаковали американские эсминцы в Красном и Аравийском морях с использованием дронов и ракет. Хуситы назвали атаки на Израиль ответом на «агрессию в секторе Газа». С октября 2023 года с начала войны в секторе Газа хуситы регулярно наносят удары по военным кораблям и коммерческим судам разных стран, которые следуют через Красное море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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