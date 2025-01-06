Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

Хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря с помощью беспилотников и крылатых ракет. Также йеменские повстанцы атаковали дронами израильские военные объекты в районе Тель-Авива и Ашкелона. Об этом рассказали представители мятежной фракции.
«Мы продолжим операции в поддержку палестинского сопротивления, и наши действия не прекратятся до тех пор, пока агрессия в секторе Газа не прекратится и осада не будет снята», — передает телеканал Al Masirah заявление хуситов. Они добавили, что военная операция против авианосца прошла в то время, когда он готовился нанести масштабный авиаудар по Йемену. Последствия операции не уточняются.
Это не первая атака хуситов американского авианосца USS Harry S. Truman. Крайняя произошла в декабре 2024 года. Они отметили успешное достижение целей операции, которая сорвала запланированное нападение со стороны США.
Йеменские хуситы ранее заявили о своей ответственности за крушение американского истребителя F/A-18 во время атаки на авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море, утверждая, что самолет был сбит в ходе оборонительных действий. Это противоречит информации США, согласно которой истребитель был случайно атакован самим крейсером во время взлета. Оба пилота выжили.
Также хуситы уничтожили американский беспилотник MQ-9 Reaper, передает 360.ru. В декабре они нанесли ракетный удар по Тель-Авиву, в результате которого пострадали 16 человек. Также в ноябре хуситы атаковали американские эсминцы в Красном и Аравийском морях с использованием дронов и ракет.
Хуситы назвали атаки на Израиль ответом на «агрессию в секторе Газа». С октября 2023 года с начала войны в секторе Газа хуситы регулярно наносят удары по военным кораблям и коммерческим судам разных стран, которые следуют через Красное море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем.
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