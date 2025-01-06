Министерство обороны Франции подтвердило, что десятки военных элитной бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали во время обучения на французской территории. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
«По данным генерального штаба, французская армия, которая обучала украинскую бригаду во Франции перед ее отправкой на фронт, отметила „несколько десятков“ дезертиров во время обучения», — говорится в сообщении. Украинские военные имели право выходить из казармы, во Франции дезертирство не криминализировано.
По информации Forbes, 1 января 155-ая бригада ВСУ начала терять свою эффективность еще до прибытия под Красноармейск, там же она понесла тяжелые потери. Изначально штатная численность бригады составляла примерно 5,8 тысячи человек, однако 1,7 тысячи военнослужащих самовольно покинули части в период подготовки. Отмечается, что за подготовку военных ручался Эммануэль Макрон и глава французского Минобороны.
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