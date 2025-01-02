Forbes: элитная бригада ВСУ начала распадаться еще до прибытия на фронт

Недавно сформированная элитная 155-я механизированная бригада ВСУ «Анна Киевская», проходившая обучение во Франции, начала распадаться еще до прибытия на фронт в районе Покровска. Об этом сообщает Forbes.
«Бригада должна была насчитывать более 5800 военнослужащих. Но около 1700 из этих 5800 военнослужащих отсутствовали в какой-то момент во время ее девятимесячной подготовки на Западной Украине, в Польше и Франции. Вступив в бой под Покровском в последние дни, 155-я механизированная бригада понесла тяжелые потери, по сообщениям, даже потеряв часть своих танков и другой бронетехники», — говорится в сообщении.
В декабре URA.RU рассказывало, что более тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». За подготовку бойцов ручался глава французского минобороны и президент Франции Макрон. Что известно об элитном подразделении ВСУ и что в итоге пошло не так — в материале URA.RU.
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