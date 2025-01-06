В Краснокамске Пермского края произошло возгорание в жилом доме. При тушении пожарные обнаружили тело женщины и мужчину без сознания, который позднее скончался. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
«Утром 7 января в одной из квартир многоквартирного дома на Комсомольском проспекте в Краснокамске произошло возгорание. При тушении пожара обнаружили тело женщины и мужчину в бессознательном состоянии. Он скончался в автомобиле скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Следователи проводят проверку, место происшествия осмотрели и назначили экспертизы для уточнения причин пожара и смерти мужчины и женщины. Установление обстоятельств гибели людей и ход проверки контролирует прокуратура.
Обновлено 12:30: Как сообщили в краевом МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:57. К тушению привлекались 16 человек и шесть единиц техники. Пожар площадью два квадратных метра произошел в квартире на первом этаже. Из дома самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе двое детей.
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