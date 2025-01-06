06 января 2025

Два человека погибли при пожаре в Краснокамске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи проводят проверку по факту гибели людей при пожаре
Следователи проводят проверку по факту гибели людей при пожаре Фото:

В Краснокамске Пермского края произошло возгорание в жилом доме. При тушении пожарные обнаружили тело женщины и мужчину без сознания, который позднее скончался. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Утром 7 января в одной из квартир многоквартирного дома на Комсомольском проспекте в Краснокамске произошло возгорание. При тушении пожара обнаружили тело женщины и мужчину в бессознательном состоянии. Он скончался в автомобиле скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Следователи проводят проверку, место происшествия осмотрели и назначили экспертизы для уточнения причин пожара и смерти мужчины и женщины. Установление обстоятельств гибели людей и ход проверки контролирует прокуратура.

Обновлено 12:30: Как сообщили в краевом МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:57. К тушению привлекались 16 человек и шесть единиц техники. Пожар площадью два квадратных метра произошел в квартире на первом этаже. Из дома самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе двое детей.

Возгорание произошло в доме по Комсомольскому проспекту в Краснокамске
Возгорание произошло в доме по Комсомольскому проспекту в Краснокамске
Фото:

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В Краснокамске Пермского края произошло возгорание в жилом доме. При тушении пожарные обнаружили тело женщины и мужчину без сознания, который позднее скончался. Об этом сообщили в региональном управлении СК России. «Утром 7 января в одной из квартир многоквартирного дома на Комсомольском проспекте в Краснокамске произошло возгорание. При тушении пожара обнаружили тело женщины и мужчину в бессознательном состоянии. Он скончался в автомобиле скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Следователи проводят проверку, место происшествия осмотрели и назначили экспертизы для уточнения причин пожара и смерти мужчины и женщины. Установление обстоятельств гибели людей и ход проверки контролирует прокуратура. Обновлено 12:30: Как сообщили в краевом МЧС, сообщение о пожаре поступило в 3:57. К тушению привлекались 16 человек и шесть единиц техники. Пожар площадью два квадратных метра произошел в квартире на первом этаже. Из дома самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе двое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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