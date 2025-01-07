В европейских странах на 20% выросли цены на топливо после отказа Украины продлевать соглашение о транзите российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%», — заявил Сийярто в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Он добавил, что Киев в очередной раз поставил в сложное положение экономику Евросоюза.
Транзит российского газа через Украину в Европу прекратился 1 января 2025 года. Профессор Йельского университета Тимоти Шнайдер считает, что подобное приведет к углеводородной войне в ЕС, так как страны начнут бороться за прибыль от газа, углеводорода и нефти.
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