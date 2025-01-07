В Венгрии указали, какой урон Украина нанесла Европе, отказавшись от транзита газа

Сийярто: в Европе цены на топливо выросли на 20% после прекращения транзита газа
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Петер Сийярто заявил, что в Европе выросли цены на топливо
Петер Сийярто заявил, что в Европе выросли цены на топливо Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В европейских странах на 20% выросли цены на топливо после отказа Украины продлевать соглашение о транзите российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. 

«С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%», — заявил Сийярто в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Он добавил, что Киев в очередной раз поставил в сложное положение экономику Евросоюза. 

Транзит российского газа через Украину в Европу прекратился 1 января 2025 года. Профессор Йельского университета Тимоти Шнайдер считает, что подобное приведет к углеводородной войне в ЕС, так как страны начнут бороться за прибыль от газа, углеводорода и нефти. 

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В европейских странах на 20% выросли цены на топливо после отказа Украины продлевать соглашение о транзите российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.  «С тех пор, как прекращение маршрута транзита газа через Украину стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%», — заявил Сийярто в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Он добавил, что Киев в очередной раз поставил в сложное положение экономику Евросоюза.  Транзит российского газа через Украину в Европу прекратился 1 января 2025 года. Профессор Йельского университета Тимоти Шнайдер считает, что подобное приведет к углеводородной войне в ЕС, так как страны начнут бороться за прибыль от газа, углеводорода и нефти. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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