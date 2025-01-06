Драка из-за пятна, выборы мэра и медицина: главные новости Кургана за 7 января

В Кургане на пункте ПВЗ устроили драку из-за пятна на одежде, многодетные семьи получат поддержку, а город уже год существует без градоначальника. Эти и другие главные новости Кургана за 7 января URA.RU расскажет в своем дайджесте.
Драка на ПВЗ
В одном из пунктов выдачи маркетплейсов в Кургане произошел инцидент, когда покупательница устроила скандал из-за пятна на купленной одежде. Женщина пыталась оформить возврат, но после отказа начала физически агрессивно вести себя по отношению к продавцу, вплоть до того, что начала таскать его за волосы. Ситуация быстро получила огласку в социальных сетях, где было опубликовано видео происшествия. По информации, девушка также пыталась вызвать полицию на место событий.
Год без мэра
Курган встречает новый год без мэра, что стало предметом обсуждения среди горожан и местной прессы. Президент России ранее выразил критику в адрес управления городом, что добавило напряженности в ожидании назначения нового главы города. Эксперты и жители обсуждают потенциальные вызовы и риски, с которыми может столкнуться новый мэр.
Поддержка многодетных семей
Власти Курганской области объявили о новых мерах поддержки для многодетных семей. В рамках соглашения с благотворительной организацией и губернатором Вадимом Шумковым, будут предоставляться ежегодные пособия на приобретение школьной формы, а также предусмотрены льготы на проезд и питание школьников и студентов. Такие меры направлены на снижение финансовой нагрузки на семьи.
Развитие здравоохранения в регионе
Курганская область активно работает над улучшением состояния медицинской инфраструктуры. В регионе ведется строительство новых медицинских учреждений, включая хирургический корпус онкодиспансера и областную поликлинику. Также сообщается о приобретении нового медицинского оборудования и привлечении квалифицированных специалистов, что должно значительно повысить уровень медицинского обслуживания в регионе.
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