Nvidia представила видеокарты нового поколения: все, что известно о линейке GeForce RTX 50

Технологическая компания Nvidia впервые показала видеокарты следующего поколения GeForce RTX 50 на выставке CES 2025. Разработчики заверили, что каждая модель из новой серии как минимум в два раза быстрее, чем любая версия из предыдущего поколения. Об особенностях видеокарт GeForce RTX 50, их характеристиках и ценах — в материале URA.RU.
Для чего нужны видеокарты
Видеокарты управляют выводом графики на компьютере. Процессор вычисляет данные и передает их на устройство, преобразуя данные таким образом, чтобы монитор мог их воспроизвести. Многие компьютеры сегодня даже не запустятся, если убрать из них видеокарты.
Сегодня во всем мире видеокарты производят три компании: AMD, Intel и Nvidia. Последняя остается лидером на рынке, выпуская как простые модели для офисной работы, так и самые современные графические ускорители для игр и профессиональной работы с графикой.
Серия GeForce RTX отличается от остальных видеокарт наиболее мощной архитектурой, поддержкой современных технологий и внедрением искусственного интеллекта. Именно в ИИ заключается главная особенность нового поколения.
В чем особенность нового поколения видеокарт GeForce RTX 50
Главным преимуществом серии новых видеокарт от Nvidia станет технология DLSS 4. Она позволит значительно улучшить опыт от игры, увеличив количество кадров в секунду. Технология позволяет генерировать три кадра на каждый один реальный кадр — благодаря этому картинка станет намного плавнее.
На презентации показали демоверсию, в которой игра работала в 30 кадрах в секунду с выключенным DLSS 4, а после включения их количество резко выросло до 240. Разработчики уверяют, что технология будет работать только на видеокартах поколения RTX 50.
Например, в игре Cyberpunk 2077 самая мощная видеокарта серии RTX 5090 выдаст 238 кадров в секунду, в то время как карта прошлого поколения, RTX 4090, не превысит и 106 кадров. Даже самая слабая видеокарта нового поколения, RTX 5070, обойдет по мощности конкурентов из актуальной серии.
Когда видеокарты нового поколения GeForce RTX 50 поступят в продажу
На презентации заявили, что флагман серии, видеокарта GeForce RTX 5090, а также RTX 5080, появятся в продаже уже 30 января 2025 года. Следом в магазинах появятся более слабые видеокарты RTX 5070 Ti и RTX 5070. До конца февраля вся линейка окажется в продаже.
Сколько будут стоить видеокарты поколения GeForce RTX 50
Цены за видеокарты нового поколения начинаются от 549 долларов и заканчиваются 2000 долларов. В магазинах можно будет приобрести линейку RTX по ценам:
- RTX 5090 — 1999 долларов (213 тысяч рублей);
- RTX 5080 — 999 долларов (106 тысяч рублей);
- RTX 5070 Ti — 749 долларов (80 тысяч рублей);
- RTX 5070 — 549 долларов (58,5 тысяч рублей).
Характеристики видеокарт поколения GeForce RTX 50
Во время презентации также показали подробные характеристики каждой видеокарты нового поколения:
GeForce RTX 5090
• Процессор: GB202-300;
• CUDA-ядра: 21 760;
• Объем памяти: 32 ГБ GDDR7 (1792 Гбайт/с );
• Разрядность шины: 512 бит;
• Энергопотребление: 575 Вт.
GeForce RTX 5080
• Процессор: GB203-400;
• CUDA-ядра: 10 752;
• Объем памяти: 16 ГБ GDDR7 (960 Гбайт/с );
• Разрядность шины: 256 бит;
• Энергопотребление: 360 Вт.
GeForce RTX 5070 Ti
• Процессор: GB203-300;
• CUDA-ядра: 8960;
• Объем памяти: 16 ГБ GDDR7 (896 Гбайт/с );
• Разрядность шины: 256 бит;
• Энергопотребление: 300 Вт.
GeForce RTX 5070
• Процессор: GB205-300;
• CUDA-ядра: 6144;
• Объем памяти: 12 ГБ GDDR7 (672 Гбайт/с );
• Разрядность шины: 192 бит;
• Энергопотребление: 250 Вт.
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