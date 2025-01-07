Турция поставила ультиматум по военной операции в Сирии

Турция выдвинула ультиматум боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, в случае игнорирования требований Анкары, военная операция может стать неизбежной.
«Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть. Мы видим, что есть попытки выиграть время», — сказал Фидан в интервью телеканалу CNN Turk. Он также добавил, что при игнорировании призывов Турция рассмотрит возможность начать военную операцию.
В конце ноября 2024 года силы сирийской оппозиции начали масштабную операцию против военных правительственной армии. 8 декабря оппозиционеры осуществили вход в Дамаск, после чего Башар Асад отказался от президентства и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, руководитель «правительства спасения» в Идлибе, был объявлен главой переходного правительства Сирии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.