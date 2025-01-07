07 января 2025

Турция поставила ультиматум по военной операции в Сирии

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Турция поставила ультиматум боевикам в Сирии
Турция поставила ультиматум боевикам в Сирии Фото:

Турция выдвинула ультиматум боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, в случае игнорирования требований Анкары, военная операция может стать неизбежной.

«Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть. Мы видим, что есть попытки выиграть время», — сказал Фидан в интервью телеканалу CNN Turk. Он также добавил, что при игнорировании призывов Турция рассмотрит возможность начать военную операцию.

В конце ноября 2024 года силы сирийской оппозиции начали масштабную операцию против военных правительственной армии. 8 декабря оппозиционеры осуществили вход в Дамаск, после чего Башар Асад отказался от президентства и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, руководитель «правительства спасения» в Идлибе, был объявлен главой переходного правительства Сирии.

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Турция выдвинула ультиматум боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. По его словам, в случае игнорирования требований Анкары, военная операция может стать неизбежной. «Мы выступили с ультиматумом о необходимости сложить оружие и покинуть. Мы видим, что есть попытки выиграть время», — сказал Фидан в интервью телеканалу CNN Turk. Он также добавил, что при игнорировании призывов Турция рассмотрит возможность начать военную операцию. В конце ноября 2024 года силы сирийской оппозиции начали масштабную операцию против военных правительственной армии. 8 декабря оппозиционеры осуществили вход в Дамаск, после чего Башар Асад отказался от президентства и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, руководитель «правительства спасения» в Идлибе, был объявлен главой переходного правительства Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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