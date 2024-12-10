10 декабря 2024

В Сирии публично казнили брата Башара Асада: детали произошедшего

Alkhali24: в Сирии публично казнили двоюродного брата Башара Асада
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть родственников Асада была спасена при посредстве России
Часть родственников Асада была спасена при посредстве России Фото:

После захвата столицы Сирии вооруженной оппозицией был казнен двоюродный брат экс-президента Башара Асада. Его публично повесили на площади в Латакии. Детали произошедшего и судьба остальных родственников бывшего сирийского лидера — в материале — URA.RU.

Столица Сирии пала 8 декабря

Сирийские повстанцы, начавшие наступление 27 ноября, за десять дней захватили ключевые города и провинции, включая Алеппо и Идлиб. 7 декабря боевики приблизились к Дамаску, а уже на следующее утро вошли в столицу.

По информации Al Jazeera, утром того же дня правительственные войска покинули штаб-квартиру Минобороны в Дамаске. Это и символизировало падение города. Главой временного правительства в итоге был назначен Мухаммед Башир.

Брат Асада был казнен

В ходе конфликта произошла публичная казнь двоюродного брата президента Башара Асада — Сулеймана Асада. Она произошла в Латакии, родственника бывшего сирийского лидера повесили с использованием подъемного крана.

Alkhali24 сообщили, что «с прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что Сулейман Асад, возглавлявший Национальные силы обороны, был убит». Причиной казни стали его кровные узы с президентом и так называемые преступления против оппозиции.

Самому Асаду удалось бежать вместе с семьей

Президент Башар Асад смог покинуть страну и прибыл в Москву, где ему было предоставлено убежище. В контексте этих событий также обсуждается возможность предоставления экс-президенту российского гражданства. Сам Асад занимал пост президента Сирии с 2000 года.

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После захвата столицы Сирии вооруженной оппозицией был казнен двоюродный брат экс-президента Башара Асада. Его публично повесили на площади в Латакии. Детали произошедшего и судьба остальных родственников бывшего сирийского лидера — в материале — URA.RU. Столица Сирии пала 8 декабря Сирийские повстанцы, начавшие наступление 27 ноября, за десять дней захватили ключевые города и провинции, включая Алеппо и Идлиб. 7 декабря боевики приблизились к Дамаску, а уже на следующее утро вошли в столицу. По информации Al Jazeera, утром того же дня правительственные войска покинули штаб-квартиру Минобороны в Дамаске. Это и символизировало падение города. Главой временного правительства в итоге был назначен Мухаммед Башир. Брат Асада был казнен В ходе конфликта произошла публичная казнь двоюродного брата президента Башара Асада — Сулеймана Асада. Она произошла в Латакии, родственника бывшего сирийского лидера повесили с использованием подъемного крана. Alkhali24 сообщили, что «с прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что Сулейман Асад, возглавлявший Национальные силы обороны, был убит». Причиной казни стали его кровные узы с президентом и так называемые преступления против оппозиции. Самому Асаду удалось бежать вместе с семьей Президент Башар Асад смог покинуть страну и прибыл в Москву, где ему было предоставлено убежище. В контексте этих событий также обсуждается возможность предоставления экс-президенту российского гражданства. Сам Асад занимал пост президента Сирии с 2000 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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